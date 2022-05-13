Вспышка неизвестной лихорадки затронула 350 тысяч человек в КНДР

В конце апреля в КНДР зафиксировали вспышку неизвестной лихорадки, которая затронула 350 тысяч человек. Об этом пишет «Ренхап» со ссылкой на северокорейские СМИ.

«Только в один день 12 мая лихорадка была выявлена у 18 тысяч человек по всей стране, всего к этому моменту 187 тысяч человек помещены в карантин и проходят лечение», — сказано в сообщении.

Ранее в КНДР заявили о возникновении «чрезвычайной ситуации» из-за зафиксированного в стране первого случая заражения коронавирусом.

Центральные власти наказали регионам изолироваться, чтобы не допустить распространения болезни по всей стране.