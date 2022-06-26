Японские ученые привели доказательства существования пришельцев

Японские учёные обнародовали свидетельства, которые якобы подтверждают существование НЛО. Как пишет газета Yomiuri Shimbun, специалисты частного Института исследований неопознанных летающих объектов, расположенного в Фукусиме, представили более 450 поступивших к ним свидетельств, говорящих о существовании инопланетян.

По словам учёных, в их распоряжении оказалось не менее 125 фотографий и 24 видеозаписей, на которых запечатлены НЛО.

На опубликованных снимках видны объекты, напоминающие по своей форме летающие тарелки, которые известны многим по фильмам об инопланетянах. По словам главы исследовательской структуры Такэхару Миками, все материалы были проверены на предмет возможных фальсификаций с помощью специальных компьютерных программ.