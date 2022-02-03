Японские учёные выяснили, как ношение медицинских масок влияет на распространение "омикрона"

Риск заразиться “омикрон”-штаммом коронавируса составляет почти 100%, если не носить маску и разговаривать с человеком на близком расстоянии. Об этом сообщает РИА Новости.

Учёные НИИ физико-химических исследований RIKEN смоделировали ситуацию разговора с заражённым в течение 15 минут. Беседа велась на разном расстоянии, а также с учётом медицинской маски и без неё.

Установлено, что если носитель вируса носит маску, а разговор с ним ведётся на расстоянии от метра, то риск заражения стремится к нулю. Если инфицированный на том же расстоянии не носит маску, то вероятность заражения поднимается до 60%.

При разговоре без маски и на расстоянии менее полуметра риск инфицирования составляет 100%.