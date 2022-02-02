Почти 179 тысяч пациентов получили бесплатные лекарства в Алтайском крае во время пандемии

За время пандемии в Алтайском крае почти 179 тысяч пациентов получили препараты для лечения в амбулаторных условиях. Как сообщает пресс-служба правительства региона, сегодня в сети медорганизаций Алтайского края и на складе АКГУП “Аптеки Алтая” имеется запас лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), который рассчитан на 68 700 пациентов.

Всего за время пандемии был обеспечен лекарственными препаратами 178 831 пациент для лечения в амбулаторных условиях. В 2020 году на эти цели было потрачено более 134 млн рублей, в 2021 — более 197 млн рублей. Дополнительно распоряжением правительства Российской Федерации от 25 января этого года Алтайскому краю на приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией в амбулаторных условиях выделено более 125 млн рублей.

“После поступления средств в регион на выделенные деньги будут заключены договоры на поставку лекарственных препаратов, которые указаны для лечения в методических рекомендациях Минздрава России. Мы планируем, что данных средств будет достаточно для обеспечения ещё 104 000 пациентов”, — рассказал начальник отдела лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности краевого Минздрава Тарас Хамрилов.

В Минздраве ежедневно проводится мониторинг наличия лекарственных препаратов в подведомственных медицинских и аптечных организациях. С ростом заболеваемости остро встал вопрос доставки препаратов пациентам, проходящим лечение коронавирусной инфекции дома. Для оперативного решения этой задачи привлекаются волонтёры.