Заболеваемость коронавирусом в России снижается третий день, но число госпитализаций растёт

166 631 новый случай коронавируса подтвердили в России за минувшие сутки. Это на 13 825 больше, чем 14 февраля, когда ковидом заболели 180 456 человек. Заболеваемость в стране снижается третий день, при этом за сутки с 10 451 до 21 833 выросло количество госпитализаций.

Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с коронавирусом, всего за время пандемии в стране было зарегистрировано 14 480 596 заболевших COVID-19.

Наибольшее число выявленных случаев отмечено в Москве (8160), Санкт-Петербурге (7091), Новосибирской области (5763), Пермском крае (5199) и Воронежской области (5147). В Алтайском крае заболели 4466 человек — на 351 меньше, чем днём ранее.

Выздоровел 137 881 пациент, всего из больниц выписали 11 470 925 человек. Скончались ещё 704 больных коронавирусом, всего за время пандемии в стране зарегистрировано 341 635 летальных исходов.