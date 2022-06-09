Зачем стоматологии своя лаборатория? Или куда лучше обратиться за новой улыбкой

Имплантация стала одной из самых востребованных стоматологических услуг. Современная стоматология позволяет восстановить улыбку, вернуть ей здоровый и естественный вид.

Но задумывались ли вы, кто и где изготавливает такие шедевры стоматологического искусства? Мы поговорили с Виктором Черепановым, директором стоматологического центра Sirius с одной из лучших в городе зуботехнических лабораторий. Он уже 17 лет в сфере стоматологии — прошёл путь от практикующего зубного техника до основателя собственной стоматологической клиники. Виктор Черепанов рассказал amic.ru о том, зачем стоматологии собственная лаборатория и куда обращаться за красивой улыбкой.

Место, где рождаются новые зубы

— Виктор, количество стоматологических клиник в Барнауле регулярно растёт, но далеко не все из них имеют в своём составе зуботехническую лабораторию. Почему? Что представляет собой это подразделение?

— Зуботехническая лаборатория — это стоматологическое отделение, в котором при помощи высокоточного оборудования, с учётом множества технологических, эстетических и гигиенических требований изготавливают ортопедические конструкции. Проще говоря, здесь изготавливают коронки, виниры, зубные протезы.

Специалистов лаборатории называют зубными техниками.

Организовать собственную лабораторию сложно, трудоёмко и дорого, поэтому их количество намного уступает количеству стоматологий.

— Нужно ли пациенту при выборе стоматологии обращать внимание на наличие лаборатории? Какие преимущества даёт наличие в клинике собственной зуботехнической лаборатории?

— Собственная лаборатория в клинике позволяет организовать настоящую командную работу, результатом которой будет доволен каждый: пациент, лечащий врач и зубной техник.

Во-первых, зубной техник может познакомиться с пациентом — главным заказчиком его работы, — присутствовать на примерке протеза. Специалисты клиники при работе с пациентами осуществляют постоянный визуальный контроль, учитывая все индивидуальные особенности: цвет зубной эмали, форму челюсти, состояние дёсен и т.д. Лечащий врач и техник постоянно контактируют в процессе изготовления протеза, что позволяет делать их действительно удобными. Клиника без лаборатории не может позволить себе такого.

Во-вторых, мы сами выбираем расходные материалы для изготовления работ и можем гарантировать их качество.

В-третьих, изготовление конструкций в собственной лаборатории дешевле — мы как минимум не переплачиваем за транспортировку изделий.

Кроме того, пациенты Sirius тратят меньше времени на ожидание — мы не «становимся в очередь» в зуботехническую лабораторию, не ждём доставки протезов.

— Какие этапы проходят пациенты, прежде чем получить улыбку мечты?

— Всё индивидуально. У кого-то путь от первого знакомства с доктором до конечного результата может занять месяц, а у кого-то — год, если, например, речь идёт о наращивании костной ткани, установке имплантатов или же тотальной реабилитации.

В любом случае начинается всё с консультации, где врач проводит осмотр, диагностику, сбор анамнеза и составляет план лечения. Если возможны альтернативные варианты лечения, различающиеся стоимостью, длительностью или методом решения проблемы пациента, составляется несколько вариантов плана.

Когда речь идёт об эстетике, важно, чтобы человек получил представление о конечном результате до начала лечения. Для этого мы делаем предварительное моделирование.

Далее начинается сам процесс лечения.

От лаборатории к стоматологическому центру

— Виктор, у вас многолетний успешный опыт управления зуботехнической лабораторией. Как пришла идея открыть стоматологический центр?

— Человеку свойственно развиваться. К открытию собственной клиники я шёл постепенно — шаг за шагом. После окончания медицинского училища работал зубным техником в первой городской поликлинике, затем пять лет — в поликлинике медуниверситета. С годами пришла мысль открыть собственную зуботехническую лабораторию. Я арендовал помещение, сам выполнял заказы и даже обучил нескольких помощников, так как заказов было очень много. Так мы отработали около 12 лет. За это время я отточил своё мастерство и решил освоить новую профессию — руководителя клиники. И вот уже несколько лет двигаюсь в этом направлении. Быть хорошим руководителем — это понимать, что нужно людям, идти на компромиссы и уметь выстраивать диалоги.

— Что для вас «идеальная стоматологическая клиника»?

— По долгу службы я бывал в различных стоматологических учреждениях, видел их неоспоримые плюсы, но всегда не покидала мысль: была бы это моя клиника — сделал бы иначе. Более года назад у меня появилась возможность выкупить помещение и оборудовать стоматологическую клинику. Центром моего проекта стала зуботехническая лаборатория.

— С какими проблемами чаще всего обращаются в стоматологический центр Sirius?

— Подавляющее большинство пациентов приходят на приём к врачу, когда разрушительные процессы зашли далеко. Мы способны решать самые трудные задачи, но «пропагандируем» профилактику — хотим добиться от наших пациентов, чтобы они раз в полгода приходили на профессиональную гигиену. Так дешевле и проще сохранить свои зубы. Соблюдение элементарных правил гигиены и правил эксплуатации конструкций убережёт от многих проблем.

— Какие услуги сегодня оказывает стоматологический центр Sirius?

— У нас обширный комплекс услуг — от профессиональной гигиены, лечения кариеса до художественных реставраций и всех видов протезирования.

— На какой ценовой сегмент ориентирован Sirius?

— Стоматологические услуги должны быть доступны — иначе люди так и будут откладывать визит к врачу на лучшие времена. Наше лечение доступно пациентам со средним уровнем дохода. При этом качество услуг в Sirius — это, несомненно, уровень премиум-класса. Мы искренне хотим помогать людям, чтобы от нас каждый пациент уходил счастливым и довольным результатами проделанной работой.

— К чему вы стремитесь сегодня?

— Как известно, предела совершенству нет. В «Сириусе» мы хотим решать сложные клинические задачи, проводить сложные операции. Наши врачи регулярно проходят обучение, повышают квалификацию. В ближайшее время мы планируем расширить состав диагностического оборудования.

— Какие интересные предложения от Sirius действуют сегодня для пациентов?

— Все актуальные акции можно посмотреть на нашем сайте. Сейчас, например, действует выгодное предложение на имплантацию.

Кроме того, приглашаю всех читателей amic.ru 15 июня на прямой эфир в аккаунт Sirius — поговорим о таком непростом и интересном вопросе, как гарантия качества работ в стоматологии: на что она распространяется, что может и не может гарантировать стоматолог и о многом другом.

Стоматологический центр Sirius

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