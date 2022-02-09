Заражённые "омикрон"-штаммом люди стали жаловаться на ощущение боли во всём теле

Врачи отмечают, что повышенная чувствительность встречается у людей всё чаще

9 февраля 2022, 08:39

Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал о новом болевом симптоме “омикрон”-штамма коронавируса. Его слова передаёт Ura.ru.

По словам специалиста, пациенты стали жаловаться на такой симптом, как гиперестезия. Его проявление заключается в том, что человек начитает испытывать боль во всём теле, если к нему прикоснуться.

Гиперестезия — повышенная чувствительность к реальным обычным или слабым воздействиям. В этих случаях как внешние, так и интеро- и проприоцептивные раздражители вызывают чрезвычайно интенсивную реакцию в связи с резким уменьшением нижних абсолютных порогов ощущений.

Ранее российский врач рассказал, что переболевшие коронавирусом люди могут лишиться конечностей.

Людям, которые переболели коронавирусом, могут ампутировать конечности

Людям, которые переболели коронавирусом, могут ампутировать конечности

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