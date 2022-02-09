Заражённые "омикрон"-штаммом люди стали жаловаться на ощущение боли во всём теле

Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал о новом болевом симптоме “омикрон”-штамма коронавируса. Его слова передаёт Ura.ru.

По словам специалиста, пациенты стали жаловаться на такой симптом, как гиперестезия. Его проявление заключается в том, что человек начитает испытывать боль во всём теле, если к нему прикоснуться.

Гиперестезия — повышенная чувствительность к реальным обычным или слабым воздействиям. В этих случаях как внешние, так и интеро- и проприоцептивные раздражители вызывают чрезвычайно интенсивную реакцию в связи с резким уменьшением нижних абсолютных порогов ощущений.

Ранее российский врач рассказал, что переболевшие коронавирусом люди могут лишиться конечностей.