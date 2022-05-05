Жителей Алтайского края позвали бесплатно проверить родинки у онкологов

21 и 22 мая жители Алтайского края смогут бесплатно проверить родинки у онкологов, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Приём состоится в краевой онкологической поликлинике «Надежда» по Змеиногорскому тракту, 110/20, в Барнауле. Телефон для предварительной записи: 8-800-201-74-83.

Попасть на консультацию может любой житель региона. С собой нужно взять паспорт.

Ранее сообщалось, как будут работать больницы и поликлиники Алтайского края в майские праздники.