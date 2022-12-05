Жители Алтая уже четыре года избавляются от вредных привычек. Рейтинг регионов

Алтайский край занял 26 место из 89 в рейтинге регионов, жители которых наименее склонны к вредным привычкам, сообщает РИА Новости.

При расчёте учитывались потребление табачных изделий, продажа алкоголя, число преступлений, совершённых в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от причин, вызванных употреблением спиртного, а также число преступлений, связанных с наркотическими средствами и их аналогами.

«Алтайский край на 26 месте. Рейтинговый балл региона — 68,6 из 100», — уточнили аналитики.

Кстати, в рейтинге 2021 года Алтайский край занял 28 место, в исследовании 2020 года — 36 место, а в списке регионов 2019 года — 38 место. Таким образом, край в течение четырёх лет улучшает свою позицию по склонности жителей к вредным привычкам.

Республика Алтай в новом рейтинге заняла 64 строчку (48,7 балла). Стоит отметить, что за четыре года республика занимала места от 66 по 56.

В лидерах регионы Северного Кавказа: Чеченская Республика, Республика Дагестан и Республика Ингушетия.

В наибольшей степени привержены вредным привычкам жители Республики Хакасия, Камчатского края и Сахалинской области.

Кстати, ранее сообщили, что на Алтае стало больше курильщиков, и это «вызывает тревогу».