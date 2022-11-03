Жители Барнаула в ноябре могут бесплатно сделать экспресс-тест на ВИЧ

Мобильный комплекс будет работать на улице 5-й Западной, в посёлке Южном и у ТРЦ «Огни»

3 ноября 2022, 14:45, Никита Черников

В ноябре жители Барнаула смогут анонимно и бесплатно сделать экспресс-тестирование на ВИЧ, сообщили в Telegram-канале Алтайского краевого центра СПИД.

Мобильный комплекс работает по следующему графику:

  • • 7 и 9 ноября с 11:00 до 15:30 — ул. 5-я Западная, 62;

  • • 10 ноября с 11:00 до 15:30 — посёлок Южный;

  • • 11 и 14 ноября с 11:00 до 15:30 — ул. 5-я Западная, 62;

  • • 15 ноября с 11:00 до 15:30 — парковка ТРЦ «Огни»;

  • • 17, 21 и 22 ноября с 11:00 до 15:30 — ул. 5-я Западная, 62.

Подробности можно уточнить по телефону 33-46-99.

Ранее депутат Госдумы Сергей Леонов порекомендовал россиянам раз в год проверяться на ВИЧ и пользоваться презервативами.

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