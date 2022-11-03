Жители Барнаула в ноябре могут бесплатно сделать экспресс-тест на ВИЧ
Мобильный комплекс будет работать на улице 5-й Западной, в посёлке Южном и у ТРЦ «Огни»
3 ноября 2022, 14:45, Никита Черников
В ноябре жители Барнаула смогут анонимно и бесплатно сделать экспресс-тестирование на ВИЧ, сообщили в Telegram-канале Алтайского краевого центра СПИД.
Мобильный комплекс работает по следующему графику:
• 7 и 9 ноября с 11:00 до 15:30 — ул. 5-я Западная, 62;
• 10 ноября с 11:00 до 15:30 — посёлок Южный;
• 11 и 14 ноября с 11:00 до 15:30 — ул. 5-я Западная, 62;
• 15 ноября с 11:00 до 15:30 — парковка ТРЦ «Огни»;
• 17, 21 и 22 ноября с 11:00 до 15:30 — ул. 5-я Западная, 62.
Подробности можно уточнить по телефону 33-46-99.
Ранее депутат Госдумы Сергей Леонов порекомендовал россиянам раз в год проверяться на ВИЧ и пользоваться презервативами.
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