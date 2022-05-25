Жители Новоалтайска смогут бесплатно пройти комплексное медобследование в конце мая

В Новоалтайске 30 и 31 мая дети и взрослые смогут бесплатно пройти комплексное медобследование в торгово-развлекательном центре «Парк». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Алтайского края.

Горожанам будут доступны следующие процедуры:

— измерение роста, веса, окружности талии и бёдер, вычисление индекса массы тела;

— измерение артериального и внутриглазного давления (после 40 лет);

— динамометрия;

— пульсоксиметрия;

— оценка состояния сердца;

— экспресс-анализ крови на определение уровня холестерина и глюкозы.

По результатам осмотра состоится консультация терапевта или педиатра, добавили в пресс-службе.

«Специалисты краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики будут работать 30 и 31 мая с 09:30 до 15:00 в торгово-развлекательном центре „Парк“ (улица Деповская, 22)», — говорится в сообщении.

Для прохождения обследования нужно взять с собой полис, СНИЛС и паспорт (детям — свидетельство о рождении).