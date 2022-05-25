Жители Новоалтайска смогут бесплатно пройти комплексное медобследование в конце мая

Медики будут принимать детей и взрослых в торгово-развлекательном центре «Парк»

25 мая 2022, 13:33, Никита Черников

В Новоалтайске 30 и 31 мая дети и взрослые смогут бесплатно пройти комплексное медобследование в торгово-развлекательном центре «Парк». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Алтайского края.

Горожанам будут доступны следующие процедуры:

  • — измерение роста, веса, окружности талии и бёдер, вычисление индекса массы тела;

  • — измерение артериального и внутриглазного давления (после 40 лет);

  • — динамометрия;

  • — пульсоксиметрия;

  •  — оценка состояния сердца;

  • — экспресс-анализ крови на определение уровня холестерина и глюкозы.

По результатам осмотра состоится консультация терапевта или педиатра, добавили в пресс-службе.

«Специалисты краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики будут работать 30 и 31 мая с 09:30 до 15:00 в торгово-развлекательном центре „Парк“ (улица Деповская, 22)», — говорится в сообщении.

Для прохождения обследования нужно взять с собой полис, СНИЛС и паспорт (детям — свидетельство о рождении).

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