Жители района на Алтае могут выиграть 10 тысяч за участие в вакцинации

Власти Республики Алтай организовали розыгрыш призов для вакцинировавшихся от ковида жителей Майминского района. Пятеро привившихся с 15 февраля по 15 марта получат по 10 тысяч рублей, сообщает “Банкфакс” со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

Участвовать в розыгрыше могут привившиеся однокомпонентной вакциной или поставившие второй компонент. В Майминском районе вакцинироваться можно в поликлиническом отделении районной больницы, сельской врачебной амбулатории или в мобильном ФАПе, если вакцинируется целая организация. После прививки жители района получат билет с уникальным номером. 16 марта Центр культуры разыграет призы в Instagram.

Ранее подобные розыгрыши в регионе проходили в Кош-Агачском и Турочакском районах, а также в Горно-Алтайске.