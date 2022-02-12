Жительница Барнаула просидела в очереди в поликлинику около семи часов

Жительница Барнаула пришла на приём в поликлинику № 10 на Георгия Исакова, 133, днём, однако из-за гигантской очереди просидела в больнице до вечера. Об этом она рассказала в сообществе «Чёрное и Белое Барнаул».

По словам горожанки, к терапевту она хотела попасть в 14:00. Однако ещё в 20:40 оставалась в поликлинике, а перед ней в очереди сидели ещё четыре человека.

«Тут здоровому человеку трудно высидеть, а больному вообще проще умереть, чем попасть к врачу!» — восклицает женщина.

Ранее огромная очередь собралась в красной зоне поликлиники № 1 на ул. Интернациональной в Барнауле. По словам очевидицы, столпотворение возникло уже в 07:30. Люди в очереди говорили, что днём ранее перед ними было около 30 человек. Многие из посетителей хотели лишь сдать ПЦР-тест, однако это возможно только после посещения терапевта. Из-за большой очереди терапевт пытался принимать по два человека сразу.