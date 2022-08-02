Жителям Алтая дали две недели на вакцинацию, а потом начнётся шестая волна

Жителям Алтайского края рекомендовали в рамках подготовки к шестой волне коронавируса вакцинироваться до середины августа, сообщает региональный оперштаб.

Ранее сообщили, что шестая волна ковида на Алтай придёт летом с вирусом в неизвестной мутации — волну подъёма заболеваемости стоит ждать уже в августе, а пик наступит в начале осени.

Главный эпидемиолог края Ирина Переладова подчеркнула, что уже сейчас ежедневно выявляют более 90 заболевших, при этом в начале июля было около 50. Заражаются даже те, кто вакцинировался полгода назад.

Главный инфекционист региона Валерий Шевченко рекомендовал привиться в ближайшие две недели.

«За этот период в западной части России началась новая волна ковида. У жителей Алтайского края остаётся немного времени, чтобы вакцинироваться и тем самым увеличить количество антител», — пояснил медик.

В краевом Минздраве отметили, что вакцина есть: создали необходимый запас и наладили регулярные поставки.

Накануне стало известно, что на Алтае закончился «Спутник Лайт». В региональном Минздраве рассказали, чем будут прививать вместо него.