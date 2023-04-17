Медведчук: трибунал над режимом Зеленского позволит избежать ядерного апокалипсиса
По мнению политика, в период президентства Зеленского "Украину окончательно превратили в неонацистское государство"
17 апреля 2023, 07:32, ИА Амител
Трибунал над режимом президента Владимира Зеленского позволит избежать ядерной войны, считает украинский оппозиционер Виктор Медведчук.
"Такой судебный процесс позволит предотвратить реинкарнацию нацизма в других странах. Только общими усилиями, излечив Украину от "коричневой чумы" нацизма, сделав на ее примере выводы и наказав виновных, человечество сможет избежать ядерного апокалипсиса, к которому очередной Гитлер может привести планету, руководствуясь в своей политике человеконенавистническими идеями нацизма", - заявил он в интервью "АиФ".
Он также считает, что с 2005 по 2022 год западные политики и спецслужбы с помощью "компрадорских элит преобразовали массовое сознание украинского народа", сделав из него послушный инструмент для своих геополитических амбиций, направленных против России. Это, по мнению Медведчука, позволило разобщить единый народ и стравить его в гражданской войне в Донбассе.
Политик отметил, что в период президентства Зеленского "Украину окончательно превратили в неонацистское государство".
07:59:39 17-04-2023
Ужас в том, что за нацистов против нас практически весь мир. И без ядерных ударов по всему нацистскому интернационалу нацизм не победить.
08:04:16 17-04-2023
А судьи кто ?
08:31:45 17-04-2023
Кто такой медведчук и зачем нам его мнение?