Мэрия Барнаула уточнила график работы общественного транспорта в пасхальную ночь

Для перевозки пассажиров от храмов задействуют два вагона

14 апреля 2023, 10:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В мэрии Барнаула уточнили, как будет работать пассажирский транспорт в ночь после пасхальных богослужений. Пост опубликовала пресс-служба городской администрации.

Для перевозки пассажиров задействуют два вагона.

От Покровского кафедрального собора трамвай поедет в 02:05 по маршруту:

улица Анатолия – проспект Красноармейский – площадь Свободы (02:15) – улица Анатолия – Покровский Собор (02:25) – улица Челюскинцев – улица Антона Петрова – Александро-Невский собор (02:55) – улица Антона Петрова – станция Докучаево – улица Попова – улица Власихинская – улица Малахова – депо (улица Гридасова).

От Александро-Невского собора трамвай поедет в 02:30 по маршруту:

Александро-Невский Собор (02:30) – улица Антона Петрова – улица Северо-Западная – Дом быта – улица Северо-Западная – депо (проспект Коммунаров).