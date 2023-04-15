Местами до -5. О погоде в Алтайском крае 15 апреля
По северу местами небольшой, по югу местами умеренный дождь
15 апреля 2023, 06:00, ИА Амител
Фото: unsplash.com
До -5 градусов похолодает в отдельных районах Алтайского края днем 15 апреля. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.
В целом в крае от 0 до +5 градусов. По северу местами небольшой, по югу местами умеренный дождь. Местами гололедные явления. На дорогах сильная гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, местами порывы до 17 м/с.
В Барнауле от 0 до +2 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
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