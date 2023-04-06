МИД РФ заявил о попытках Киева влиять на российские спутники связи

При помощи других государств Киев пытается оказать влияние на российские космические аппараты

06 апреля 2023, 08:11, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Киев при участии иностранных специалистов пытается воздействовать на российские гражданские спутники связи, Москва вправе на это ответить. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД РФ.

По их информации, при помощи других государств Киев пытается оказать влияние на российские гражданские спутники связи.

"Это является запредельным нарушением международного права. Российская сторона вправе ответить подобающим образом. Все необходимые возможности для этого имеются", – подчеркнули там.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия открыта для конструктивного партнёрства со всеми странами и не собирается изолироваться. Вместе с тем отношения России и США переживают глубокий кризис. Связи Европы и России также резко деградировали.