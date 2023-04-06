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МИД РФ заявил о попытках Киева влиять на российские спутники связи

При помощи других государств Киев пытается оказать влияние на российские космические аппараты

06 апреля 2023, 08:11, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Киев при участии иностранных специалистов пытается воздействовать на российские гражданские спутники связи, Москва вправе на это ответить. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД РФ.

По их информации, при помощи других государств Киев пытается оказать влияние на российские гражданские спутники связи. 

"Это является запредельным нарушением международного права. Российская сторона вправе ответить подобающим образом. Все необходимые возможности для этого имеются", – подчеркнули там.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия открыта для конструктивного партнёрства со всеми странами и не собирается изолироваться. Вместе с тем отношения России и США переживают глубокий кризис. Связи Европы и России также резко деградировали.  

Комментарии 9

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Гость

08:16:43 06-04-2023

Москва вправе на это ответить,она вправе провести красную черту.Сначала тонкую,а потом всё толще и всё жирнее.

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Гость

08:21:16 06-04-2023

Надо провести одну красную чёрточку,потом рядом другую чёрточку, а затем и третью чёрточку.А хорошо бы сразу пять красных чёрточек.

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Гость

08:44:59 06-04-2023

А мы умеем влиять на американские спутники?

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Гость

09:04:44 06-04-2023

[ Да вроде все советские и российские космонавты при погонах.

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Чучмек

09:09:55 06-04-2023

Гость (08:44:59 06-04-2023)А мы умеем влиять на американские спутники?... Вполне

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Гость

08:47:34 06-04-2023

Так то гиперзвуковые ракеты на подстанции, телебашни и вышки связи эффективно могут повлиять

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Гость

09:12:53 06-04-2023

Гость (08:47:34 06-04-2023)Так то гиперзвуковые ракеты на подстанции, телебашни и вышки... Так то и обычные ракеты могут железные дороги разрушать и т.д. А супер-современные гектарами превращают землю в пустыню. Но это не наш стиль

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Гость

09:23:59 06-04-2023

Гость (09:12:53 06-04-2023)Гость (08:47:34 06-04-2023)Так то гиперзвуковые ракеты на по... Плохо

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Гость

10:01:50 06-04-2023

Нужно в суд на них подать, мы из спасти пытаемся, а они на спутники влияют. Сколько можно это терпеть!?

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