МИД РФ заявил о попытках Киева влиять на российские спутники связи
При помощи других государств Киев пытается оказать влияние на российские космические аппараты
06 апреля 2023, 08:11, ИА Амител
Киев при участии иностранных специалистов пытается воздействовать на российские гражданские спутники связи, Москва вправе на это ответить. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД РФ.
По их информации, при помощи других государств Киев пытается оказать влияние на российские гражданские спутники связи.
"Это является запредельным нарушением международного права. Российская сторона вправе ответить подобающим образом. Все необходимые возможности для этого имеются", – подчеркнули там.
Напомним, что ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия открыта для конструктивного партнёрства со всеми странами и не собирается изолироваться. Вместе с тем отношения России и США переживают глубокий кризис. Связи Европы и России также резко деградировали.
08:16:43 06-04-2023
Москва вправе на это ответить,она вправе провести красную черту.Сначала тонкую,а потом всё толще и всё жирнее.
08:21:16 06-04-2023
Надо провести одну красную чёрточку,потом рядом другую чёрточку, а затем и третью чёрточку.А хорошо бы сразу пять красных чёрточек.
08:44:59 06-04-2023
А мы умеем влиять на американские спутники?
09:04:44 06-04-2023
[ Да вроде все советские и российские космонавты при погонах.
09:09:55 06-04-2023
Гость (08:44:59 06-04-2023)А мы умеем влиять на американские спутники?... Вполне
08:47:34 06-04-2023
Так то гиперзвуковые ракеты на подстанции, телебашни и вышки связи эффективно могут повлиять
09:12:53 06-04-2023
Гость (08:47:34 06-04-2023)Так то гиперзвуковые ракеты на подстанции, телебашни и вышки... Так то и обычные ракеты могут железные дороги разрушать и т.д. А супер-современные гектарами превращают землю в пустыню. Но это не наш стиль
09:23:59 06-04-2023
Гость (09:12:53 06-04-2023)Гость (08:47:34 06-04-2023)Так то гиперзвуковые ракеты на по... Плохо
10:01:50 06-04-2023
Нужно в суд на них подать, мы из спасти пытаемся, а они на спутники влияют. Сколько можно это терпеть!?