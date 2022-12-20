Больше котиков и лебедей. Как Барнаулу прославиться за счёт своих легенд

Праздник Нового года, каким мы его знаем сейчас — с Дедом Морозом, Снегурочкой и ёлкой, — относительно молодой. Ему, по сути, именно такому и сотни лет нет. А ведь кажется, что он был всегда. И всё почему? Потому что в него вложили несколько прошлых и придуманных специально для него замечательных добрых традиций и легенд, которые со временем сделали этот праздник самым родным и самым домашним.

И в Барнауле есть такие клёвые легенды (или могут появиться), которые можно не просто монетизировать, а с помощью них даже мощно продвинуть имя нашего города. Надо только оглянуться вокруг и начать эти легенды и традиции уже использовать не только внутренне и неформально, но и выносить в мир. И ещё их создавать.

Мост не коммунальный, а Лебединый

Согласитесь, фраза «коммунальный мост» ни о чём не говорит простому человеку. Это один из миллионов мостов с таким же никаким просто функциональным названием, из которого ничего не выжмешь для души и для того же продвижения. Пусть даже он будет суперсовременным, удивительно красивым и мегаполезным. А если у моста вдруг появляется личное имя, он моментально выделяется на фоне остальных безликих переходов.

У моста, который сейчас ремонтируют в Барнауле, есть ещё и чисто географическое наименование «у Нового рынка». Но это тоже как-то бездушно.

Однако у этого моста есть его собственная добрая легенда, уже давно живущая своей жизнью, пусть даже кому-то не нравившаяся своим эстетическим воплощением. Это мост «с лебедями». Легенду запустил замечательный барнаульский тренер Валерий Метелица в честь своего трагически погибшего родственника по имени Андрей, создав на трубе у перехода первую скульптуру лебедя Андрюши.

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Все перипетии этого и последующих лебедей, появлявшихся на той самой трубе, барнаульцы хорошо знают. Теперь часть этой «стаи» самодельных и не очень-то прекрасных с виду птиц (ну так, на любителя) обитает в зоопарке, а другая — в культурном центре во Власихе.

Мост рано или поздно достроят, он облегчит трафик, будет красив, свеж и современен. Но так и останется официально бездушным коммунальным мостом у рынка.

А если ему присвоить личное имя? И не надо ничего изобретать, легенда у моста уже есть о-го-го какая великолепная, трогательная, домашняя, любимая горожанами и достойная, чтобы о ней знали бы и приезжие. И влюбились бы в нас через неё, в наш город, в сам этот замечательный в будущем мост.

Он может называться Лебединый мост, или Андрюшин мост. Без разницы как, потому что в данном случае это об одной и той же легенде. Но на всех картах в интернете у него будет своё уникальное и такое душевное имя, о котором любопытному гостю Барнаула обязательно захочется узнать. А узнав, почему мы его так именуем, он поймёт, какие мы классные люди и какой у нас добрый город. И расскажет о нас своим землякам.

А для пущей важности у моста надо сделать соответствующие таблички с его именем на обоих концах. И даже, если так хочется, установить небольшую, но изящную, выполненную профессиональным скульптором фигурку лебедя Андрюши. Чтобы она никому не мешала, но всех согревала своей простой красотой.

Конечно, можно было бы поступить очень бюрократически и сделать название «мост им. В. А. Метелицы». Этот человек, несомненно, заслужил это своей деятельностью. Но ведь именно он сам родил эту легенду о лебеде Андрюше. И название Лебединый, или Андрюшин, будет и данью ему, его доброй и светлой идее.

Больше котиков милых и разных

А вот идея художника из Барнаула, выступающего под ником Никола Питерский, установить небольшую скульптуру кота в своеобразной позе (см. фото вверху) в скверике на перекрёстке улиц Взлётной и Сергея Ускова, могла бы вылиться в новую традицию (и легенду!) Барнаула, если придать этому больший масштаб.

Да, поза этого кота вызвала в декабре неоднозначные пересуды у пользователей в соцсетях. Но это если такой кот появится один и только в этом месте.

А если их будет пять или десять? И они будут одинаковыми по образу, но в разных позах, с разными эмоциями? Котик грустный, котик весёлый, котик злой, котик сытый, влюблённый и т.д. И расставить этих милых зверьков по разным скверикам Барнаула.

А к ним приспособить нашу домашнюю традицию фотографироваться свадьбам у разных мостов. И тут завести схожую традицию — собрать селфи или групповое фото у всех котиков Барнаула. Объехать его весь и сделать пять или десять (сколько мы их поставим) снимков, потом выложить их в соцсети и заполонить нашими котиками виртуальное пространство Рунета.

Душевно ведь? Заодно и город посмотрят. И будет целая экскурсия по нашим котикам, к которой придётся гидам придумывать ещё и соответствующее сопровождение с рассказом о каждой из точек, где эти медные зверушки стоят.

И это будет ещё одна наша легенда, которая станет работать на Барнаул и барнаульцев.

Почему нет? Это же не так и сложно сделать.