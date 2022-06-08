Дорожную систему Барнаула не подготовили к ремонту моста. Мнение

Город в часы пик встаёт в пробки не только вокруг стройки. Закрытие такого важного путепровода усилило нагрузку на дороги и, казалось бы, в очень далёких от Нового рынка местах. Барнаульцы обсуждают сложившуюся ситуацию и с тревогой ждут осени, когда, по мнению горожан, ситуация на дорогах ухудшится.

Предлагаем вашему вниманию мнение по поводу ситуации с ремонтом моста жительницы Барнаула Александры Епейкиной, которое было опубликовано в ВК 8 июня и за первые три часа собрало несколько сотен просмотров и два десятка репостов. Это мнение довольно спорное, мы предлагаем читателям вступить с автором в полемику или согласиться с её доводами, так как на своей странице она закрыла комментарии.

Мнение Александры Епейкиной

<...> О самом наболевшем с самого начала — Барнаул закрыл на ремонт мост по проспекту Ленина на Новом рынке. Готовились к этому долго — в 2014 году мост было решено ремонтировать. С 2014-го велись поиски денег (ещё бы, ежегодно бюджет пополняется всего-то на 10-20 миллиардов, а на ремонт нужно целых 1,7 млрд). Это, конечно, в 10 раз меньше, но нужно же зарплаты получать да премии). Итого за восемь лет скопили — по 212,5 млн в год.

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В процессе подготовки города, как впоследствии выяснилось — к «нагибанию» в позу известного членистоногого в 8-10-балльные пробки и к пробежкам через опасную железную конструкцию, именуемую «пешеходным мостом» (И. Гармат, председатель комитета по дорожному хозяйству, высказался, мол, менее мобильные — видимо, имея в виду маломобильных граждан — если не могут им воспользоваться, то они могут немного пройти до Кулагина, видимо, не зная, что вообще означает термин маломобильный), власти устраивали общественные опросы, решали проблему будущих «затруднений движения транспорта», принимали предложения от горожан и... абсолютно ничего не сделали.

10 мая мост благополучно (только для бетонных блоков поперёк проспекта, нужно заметить) закрыли. Тут же встал вопрос: а как быть с трамваями и троллейбусами? (Не)спешно начали мастерить кольцо трамвайное и закрывать маршруты. Неделю делали со стороны центра, с противоположной даже за месяц не расшевелились. И это уже после перекрытия моста, а не до. Всё через известное место: через плохо подготовленный за восемь лет план.

И тут началось самое интересное. Город плотно встал в пробки 8-10 баллов с 7 до 21 часа, ибо архитекторы прошлых веков и не подозревали, что город когда-нибудь достигнет таких размеров, и проложили ж/д пути прямо поперёк Барнаула, разрезав его на две части. Не нам их судить, но судить есть кого.

В далёком 1984 году Барнаул уже начали изнурять пробки. Тогда уже светлые головы спроектировали тоннель, соединяющий ул. Г. Исакова с пр. Красноармейским и пр. Строителей. Но городские власти решили, что стоить его будет слишком дорого. «И так сойдёт», — решили они.

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Ровно 30 лет спустя вопрос снова подняли, ибо пробки уже стояли поперёк горла всем, а город всё рос, народ богател автомобилями, и вопрос был уже тогда более чем актуальным. Но, опять же, товарищи власти снова спустили проект на тормозах, мол, к 2036 г., наверное.

52 года реализации строительства тоннеля протяжённостью от силы метров 500! Тоннель под Ла-Маншем быстрее построили в перерасчёте на км/лет. Чайной ложкой прокопать быстрее будет...

Центр города является ещё и въездом в город — оба моста через Обь выводят потоки грузовых и личных ТС прямиком в центр. А путей из и в центр было сколько:

— мост на Калинина (по три полосы);

— мост на Ленина (по две полосы);

— Строителей (по три полосы);

— Кутузова или Змеиногорский тракт, через которые можно попасть в Ленточный бор (две полосы через ж/д пути);

— Лесной тракт (одна полоса сквозь бор и Борзовую Заимку). Итого мы получаем 11 полос.

11 полос, соединяющих центр и город до перекрытия моста, ежедневно стояли утром и вечером в 5-7-балльных пробках. В снегопады и ливни — 7-9 баллов. Довольно напряжённая ситуация наблюдалась уже до закрытия моста.

После закрытия — полос должно было остаться девять. Пробки, конечно, должны были стать больше, но не критично. А если бы предварительно были расширены улицы, которые ведут к этим девяти полосам, что, естественно сделано не было.

В следствие этого на всех прилегающих улицах — Аносова, Северо-Западной, Гоголя, Челюскинцев, Советской Армии, Пионеров, Сизова, Профинтерна, Власихинской, Ядринцева и т.д. (можно вообще всю карту перечислить) — в считанные часы пробки из 5-7 баллов превратились в стоящие 9-10-балльные полосы «не движения» а-ля парковки.

10-15 мая. У горожан по-прежнему девять полос для движения. Автотранспорт ищет пути объезда, Лесной тракт встаёт в пробку, Власихинская стоит «колом» от Трактовкой до Ленточного бора, Кулагина просто «умерла», люди вспомнили про Кирсараевскую и Коммунаров, через Кутузова пытаются выехать в Ленточный бор и медленно ползут через неотрегулированный светофор к Малахова, город на картах пробок из обычного жёлто-красного становится красно-бордовым.

И это было предсказуемо — дороги-то не расширили заблаговременно!

На этом моменте всем причастным к проекту было необходимо срочно отрегулировать светофоры, расставить регулировщиков на всех красно-бордовых участках (имеется в виду цвет улиц с пробками на «Яндекс. картах», — прим. ред.), бегом начать делать дополнительный мост через Пивоварку (чтобы соединить Коммунаров или Телефонную с Павловским трактом), чтобы разгрузить ул. Советской Армии, обновить разметку на Челюскинцев, где трамвайные пути служили второй полосой для ТС, то же самое сделать на ул. Советской Армии, отрегулировать светофор на Власихинской / Ленточный бор, расширить Власихинскую в сторону Фурманова и сделать наконец-то асфальт на Фурманова, залатать ямы на Кутузова и отрегулировать светофоры, положить асфальт на Кирсараевской, которого там никогда не было, расширить Аносова и ещё много что нужно было сделать вообще-то до ремонтных работ.

Но и после это сделано не было. А что же было сделано?

Власти неожиданно вспомнили о существовании общественного транспорта (ОТ). Ой как зря.. ой как через ж..."жужжание" на просторах соцсетей недовольных пробками граждан.

На фоне 7-9-балльных пробок на Челюскинцев, где по типу дорожного полотна и по знакам, и даже по ПДД трамвайные пути были второй полосой для автотранспорта — эти самые пути огородили, чтобы «ТС с ДВС» не мешали трамваям ездить!

На Советской Армии вопреки разметке, но «по здравому смыслу» транспорт в самом узком месте — мост через Пивоварку (около 20 м) — проезжал в два ряда, что всё же обеспечивало хоть какое-то движение улицы. И там же трамваям поставили ограждения, фактически снизив пропускную способность моста в два раза.

На Строителей, где в час пик стояла неизменная 6-8-балльная пробка, как памятник Ленину на пл. Советов, правый ряд отдали ОТ. На Калинина сделали то же самое, на Ленина до пл. Октября, и от Матросова до Аносова, половину Аносова вообще отдали ОТ.

Итого проездов для автотранспорта осталось: 11-2-1-1=7. То есть вместо прогнозируемого ухудшения дорожной ситуации для автотранспорта на 18% ситуация ухудшилась на 36%. Прибавим к этому Челюскинцев и Советской Армии — все 40%.

А теперь переместимся в реальные числа. В Барнауле зарегистрировано более 240 000 автомобилей, ещё прибавим N количество грузовых автомобилей, мото ТС + несколько сотен ТС транзита в день и мы получим просто кипящий котёл ненависти на дорогах.

А вот тут я, пожалуй, вставлю вырезку из интервью замглавы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту А. Шеломенцева «Алтапрессу»:

«Политика администрации, конечно, не направлена на то, чтобы усложнить работу и жизнь автомобилистов. <...> Человек смотрит на время, которое потратит, добираясь от дома до работы, и выберет стабильно работающий автобус, который пользуется отдельной полосой, а не стояние в пробках».

И прокомментирую: СТАБИЛЬНО работающий АВТОБУС.

В пригороде есть стабильно работающие автобусы? Нет. В частном секторе есть стабильно работающие автобусы? Нет. В таких районах, как Восточный, пос. Ильича, ВРЗ, Власиха и пос. Октябрьский, Лебяжье, Опытная станция, пос. Центральный, пос. Черницк, Научный городок, Благодатное, Сибирская Долина, район Булыгина, Осипенко, район ипподрома, Гора и т.д. — есть ли там вообще СТАБИЛЬНО работающие АВТОБУСЫ, которые проезжают не раз в час ТОЛЬКО по центральной улице? Все мы знаем ответ: НЕТ!

Да, там есть маршрутки, и то не везде. И они тоже ездят только по центральным улицам. И они забиты до отказа, а в час пик даже в центре и в большой автобус залезть невозможно — люди буквально вываливаются на улицу. Люди ездят в них прижимаясь пятыми точками в лица друг другу и трясутся, чтобы не встретить по пути пьяного или карманника, которых в ОТ пруд пруди.

Во всём мире люди, приобретая хоть какую-то возможность, предпочитают ЛИЧНЫЙ транспорт ОТ, т.к. он более безопасный, комфортный, он делает граждан мобильными, позволяет работать далеко от дома и жить там, где властям не удаётся профинансировать ОТ.

А ещё личный авто — это просто бездонный поток средств в казну с транспортного налога и акциз на топливо.

Т.е. замглавы по дорожному хозяйству предлагает гражданам не только лишиться комфорта и мобильности, за которые они платят в казну просто невменяемые суммы, но и отказаться от работы, продать дома и квартиры в отдалённых районах за невозможностью ездить на работу; распрощаться с дачами и загородными домами (в маршрутках-то рассаду возить ой как сложно, а стройматериалы, инструменты?

А если их много нужно отвезти? С домашними животными (попробуйте утащить на руках алабая средним весом 50-70 кг к ветеринару, да ещё и с парой пересадок в автобусах); либо отказаться от услуг ТК или платить им в разы больше (если вам нужно отправить культиватор в Брянск, вы либо на себе его тащите по маршруткам до ТК, либо оплачиваете курьера); отказаться от детей многим жителям города (напомним, что детских садов, школ, детских поликлиник у нас по-прежнему дефицит, а в пригороде их так вообще нет, и возить в «ближайшие» в 5-25 км учреждения местами на ОТ просто не представляется возможным ввиду отсутствия регулярно ходящего и доступного ОТ; отказаться от путешествий, отдыха за пределами города (или с туристическим рюкзаком за спиной на автобусе до Республики Алтай, а там пешком по 20-50 км от остановки до базы отдыха), и всё-таки не уменьшить, а увеличить время в пути от точки до точки.

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На счёт последнего приведу личный пример: от пр. Коммунаров мне нужно было в СДЭК на пр. Ленина, 112. На авто эта поездка занимает 5 минут. Я решила поехать на автобусе. Итого: 5 минут туда на 6-й маршрутке и ещё 5 минут пешком. Обратно — 5 минут до остановки, 20 минут ожидания маршрутки (тщетно), 5 минут на 53-м автобусе и ещё 15 минут пешком от остановки до Коммунаров. Вместо 10 минут было потрачено 55 минут.

Какая это доступность, стабильность и скорость ОТ в сравнении с личным даже на таком малом расстоянии?!

И ещё немного о том, для кого сделаны выделенные полосы и целесообразно ли это в принципе.

В Барнауле проживает 700 тысяч человек. Из них, грубо говоря, +/-200 тысяч не передвигаются по городу ежедневно на работу и учёбу — дошколята (примерно 40 тысяч), неработающие пенсионеры (160 тыс.). Прибавим сюда 24 тыс. официально безработных. И ещё ~25 тыс. добавим домохозяек и фрилансеров, ещё 25 тыс. «на удалёнке», и ещё 30 тыс. школьников, которые ходят в школу пешком по месту жительства.

Остаётся 396 тысяч граждан, которые (теоретически) ездят на работу и учёбу ежедневно. Пусть 12% из них работают и учатся рядом с домом. Итого: 350 тысяч.

В Барнауле зарегистрировано 240 тысяч автомобилей. Автомобиль обычно приобретается на семью — это 2-4 человека. Даже если считать, что каждый второй супруг безработный, а 10% авто не на ходу (сказка в пользу ОТ, но допустим) получается, что на ЛИЧНОМ передвигается 324 тысячи граждан ежедневно против 26 тысяч на ОТ.

Это при самых «бедных» подсчётах. По реальным же, на авто передвигается более 480 тысяч горожан, с ними их дети, и даже студенты, т.к. авто на вторичном рынке стоит всего от 30 тысяч. И всего лишь 2 МРОТ обеспечивают комфорт и мобильность, которых ОТ не достичь никогда.

Получается, что авто, которые по самым грубым подсчётам платят транспортного налога (от 700 р. до 70 000 р/год) на >600 млн руб. в казну города в год, стоят в «мёртвых» пробках из-за, даже по самым грубым подсчётам, 26 тысяч населения, которые ездят на ОТ на работу, 324 тысячи стоят в огромных пробках!

Вопрос: для кого же снизили пропускную способность дорог вместо 18% на аж 40%? Ответ очевиден: для тех, кому нужно было отчитаться, что проблемы с пробками решает ОТ. А ещё для того, чтобы пополнить казну штрафами, ибо ОТ продолжает ездить по всем рядам, а всем остальным просто закрыли ещё по одной полосе!

Решение о полосах для ОТ, возможно, было бы оправданно, если бы в Барнауле ОТ ЗАПРЕТИЛИ выезжать за пределы своей полосы. Если бы ОТ был в количестве, способном обеспечить проездом без пересадок и без «выйдете и ждите следующего автобуса, двери не закрываются» по маршруту дом-работа-поликлиника-школа-сад ВСЕХ жителей Барнаула, в том числе и отдалённых районов. Если бы за прошедшие восемь лет планирования реконструкции были расширены дороги там, где сейчас красно-бордовая зона пробок, если бы всем такси, а не только «жёлтым» было можно ездить по «выделенкам», если бы за 38 лет с момента создания проекта уже бы построили тоннель от Исакова до Красноармейского, если бы для полос ОТ расширяли проезжую часть, а не сужали и без того узкие дороги. Если бы у «бабушки» администрации был бы работающий проект, она была бы не так ненавистна горожанам, как сейчас.

И ещё и потому что администрация не смогла договориться с РЖД, этот ад на дорогах растянется на 1,5 года!

Дальше ещё круче: руководитель ДСУ-4 предлагал улучшить ситуацию тем, что сделать парковки платными, чтобы авто на них не парковались и не мешали ОТ. А вдоль полос ОТ парковок и так УЖЕ нет, и ещё и разметкой въезды во дворы местами перекрыли! И это при, вообще-то, остром дефиците парковочных мест в городе! <...>