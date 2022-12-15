Многообещающие новинки: семь книг, которые станут отличным подарком и скрасят новогодние каникулы

Книги из нашей подборки и другие произведения 16 декабря можно будет купить со скидкой в «Читай-городе»

15 декабря 2022, 18:01, ИА Амител

Фото: «Читай-город»

Под конец года вышло немало многообещающих книжных новинок. 16 декабря их — как и другие книги — можно будет купить со скидкой 30%: во всех книжных магазинах сети «Читай-город» пройдёт «Везучая пятница». Так что сейчас самое время обновить свои книжные вишлисты и отправиться за новогодними подарками себе и близким. А мы вместе с «Читай-городом» расскажем, на что обратить внимание.

Елена Блиновская

«Чтобы в твоей жизни начали происходить чудеса, ты должна их загадать».

Всем известно, что нет лучше времени для воплощения мечты, чем Новый год. Елена Блиновская представляет авторский метод исполнения желаний в своей первой книге. Она поможет сделать первые шаги на пути к мечте, а для вдохновения расскажет реальные истории сбывшихся чудес. Книга продаётся в комплекте с «Дневником желаний», чтобы, не откладывая, выполнять практические рекомендации.

Наринэ Абгарян

«Мир состоит исключительно из красоты, и для того чтобы её увидеть, достаточно этого просто захотеть».

Новая тёплая книга Наринэ Абгарян к новогодним каникулам — можно ли представить что-нибудь лучше? Читателей вновь ждут незабываемые встречи с людьми — любящими и милосердными, весёлыми и печальными, общительными и одинокими, но всегда неслучайными. С теми, кто помогает создавать нашу жизнь такой, какая она есть. С теми, кому самое время выразить благодарность и любовь.

Эльчин Сафарли

«Так было в детстве: закрою глаза, посплю, а когда проснусь — всё пройдёт, больше не будет болеть, не будет страшно».

Неизвестно, было ли так задумано или просто совпало, но авторы самых завораживающих книг выпустили по новинке как раз к каникулам. Восточный писатель Эльчин Сафарли из их числа. Его увлекательный слог перенесёт читателей в город, где смешались пыль улиц и морской бриз, масштабные события и личные истории, судьбы самых разных людей. «Знаю, что всех лиц не запомнить, но верю, что город помнит тех, кто его любит», — говорит автор.

Фото: «Читай-город»

Виктория Токарева

«Зачем вам чужое мнение? Вы же всё равно не перестанете писать».

К юбилею писательницы, автора десятков книг и сценариев к фильмам и сериалам — новый сборник из девяти рассказов. У них разное настроение и сюжет, но объединяет эти новеллы одно: все они — о людях в поисках счастья. Они въезжают в новую квартиру, встречают старых знакомых и новую любовь, возлагают надежды на детей и собственные силы. Как герой русских сказок на перекрёстке они делают свой выбор. И не всегда он оказывается правильным.

Артём Габрелянов

Официальный комикс-приквел фильма «Гром: Трудное детство» скрасит каникулы поклонникам хорошего российского кино. Сюжет разворачивается до знакомых зрителям событий, когда отважный полицейский Константин Гром впервые выбирает свою миссию — найти и обезвредить опасного злодея по прозвищу Анубис. Также эта рисованная история расскажет много нового, личного и интересного из жизни тех, чьё становление пришлось на лихие девяностые.

Косукэ Оно

И ещё один отличный комикс для ценителей жанра. В нём легенда преступного мира, опасный якудза Тацу принимает по-настоящему неожиданное для всех решение и завязывает с криминалом. Отныне он выбирает путь прилежного домохозяина, любящего семьянина, увлечённого кулинара и борца с задиванной пылью. Вот только всё ли окажется так просто и получится ли у него сменить уличные разборки на уютные домашние вечера? Этого мы пока не знаем, но знаем, что остроумная комедия читателям гарантирована.

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