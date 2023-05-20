На Алтае поймали бомжа, разбросавшего венок и мемориальную табличку

Мужчина объяснил свой поступок тем, что просто был не в настроении

20 мая 2023, 13:30, ИА Амител

Фото: 04.мвд.рф

В Горно-Алтайске задержали мужчину, разбросавшего венок и мемориальную табличку на месте закладки камня ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщили в МВД по Республике Алтай.

Действия злоумышленника попали на видео, которое опубликовали в одном из мессенджеров.

В рамках проверки личность запечатлённого на видео мужчины была установлена. "Им оказался 36-летний гражданин без определённого места жительства", – подчеркнули в ведомстве.

Подозреваемого доставили в отделение, где мужчина пояснил, что в тот момент у него было плохое настроение, и он решил таким способом выместить свою злость.

Проводится проверка. По её результатам примут процессуальное решение.