На Алтае поймали бомжа, разбросавшего венок и мемориальную табличку
Мужчина объяснил свой поступок тем, что просто был не в настроении
20 мая 2023, 13:30, ИА Амител
В Горно-Алтайске задержали мужчину, разбросавшего венок и мемориальную табличку на месте закладки камня ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщили в МВД по Республике Алтай.
Действия злоумышленника попали на видео, которое опубликовали в одном из мессенджеров.
В рамках проверки личность запечатлённого на видео мужчины была установлена. "Им оказался 36-летний гражданин без определённого места жительства", – подчеркнули в ведомстве.
Подозреваемого доставили в отделение, где мужчина пояснил, что в тот момент у него было плохое настроение, и он решил таким способом выместить свою злость.
Проводится проверка. По её результатам примут процессуальное решение.
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