На Алтае провели «спасательную операцию» и вызволили 4,5 тонны рыбы из замёрзшей реки

Сотрудники каменской рыбоохраны переселили задыхающуюся рыбную молодь в Обь

05 января 2023, 11:34, ИА Амител

Фото: "Каменские известия"

4,5 тонны рыбы спасли от неминуемой гибели в Алтайском крае. Река Суева в Каменском районе промёрзла настолько, что обитающие в ней молодые особи стали задыхаться, пишут «Каменские известия». Вызволять их из ледяного плена пришлось сотрудникам местной рыбоохраны.

Спасательную операцию проводили 2 января, с 14:00 и до полуночи, пишет газета. В ней участвовала не только рыбоохрана, но также местный рыбзавод и представители общественности. Чтобы рыба не погибла, было решено переселить её в Обь.

«В общей сложности мы вывезли 4,5 тонны рыбы, совершили восемь рейдов. В каждый из них в бочках вывозили по 300-400 килограммов молоди. Шестнадцать бочек было перевезено в Обь до полуночи», — рассказал газете госинспектор Алтайского отдела рыбоохраны Николай Рахманов.

По его словам, устье Суевы перемерзает ежегодно. Но поскольку в этом году зима на Алтае началась с сильных морозов, водоём местами промёрз до самого дна. Специалисты какое-то время наблюдали за рыбой и отдолбили участок реки, чтобы молодь смогла дышать. Но этого оказалось недостаточно, и мальков переселили в Обь.