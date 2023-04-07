На Алтае создадут реестр бывших заключённых, решивших остаться по месту жительства

Цель такого ресурса – предоставить меры по социальной адаптации и реабилитации

07 апреля 2023, 09:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Электронный реестр данных о бывших заключённых, отбывших наказание и решивших остаться по месту жительства, планируют создать в Алтайском крае. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

"Ресурс должен быть сформирован на основе данных о гражданах, отбывших наказание в виде лишения свободы и решивших остаться по месту жительства – в Алтайском крае. Разработкой системы займутся региональные Министерство социальной защиты и Министерство цифрового развития и связи", – подчеркнули там.

Изначально сведения для реестра будет подавать управление ФСИН. Цель такого ресурса – предоставить меры по социальной адаптации и реабилитации, в том числе в оказании медицинских, психологических, правовых услуг, помощи в трудоустройстве.

Как отметил губернатор, в этой задаче важно поддерживать межведомственное взаимодействие. Кроме того, необходимо не просто сформировать государственный информационный ресурс с данными отбывших наказание в виде лишения свободы, но постоянно его актуализировать.