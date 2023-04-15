На удачу. Сильнейшие экстрасенсы России о собственных амулетах и оберегах

Известные герои проекта ТНТ

15 апреля 2023, 06:31, ИА Амител

Фото: кадр из фильма "Доктор Стрэндж"

1 апреля в 19:30 в эфир телеканала ТНТ вышло шоу "Экстрасенсы. Битва сильнейших", где лучшие маги и медиумы сойдутся в борьбе за лучшего экстрасенса 2023 года. Перед любым важным событием многие вспоминают о ритуальности и пользуются приметами: пятирублёвая монета в ботинке, не мыть голову или встать с правой ноги. А что используют экстрасенсы на повседневной основе? В нашем материале вы сможете узнать больше о магических вещах и, возможно, взять что-то себе на заметку.

Надежда Шевченко

О своих амулетах рассказывать нельзя! Так талисман потеряет свою силу, и удача пройдёт стороной! Скажу только, что я практикую и талисманы, и амулеты, сама их создаю и изготавливаю. Пробу с них, как повар с блюда, снимаю первой, то есть проверяю их работу на себе.

Марьяна Романова

Я сама мастер артефактов. Свои предметы силы одушевляю сама, никому не доверю. У меня есть рог-погремушка для привлечения духов, сушёные гадюки, заряженные на ясность, рабочий нож, который помогает открывать двери в иные миры и плотности. И многое другое.

Александр Шепс

Амулетов и оберегов у меня много и каждый из них заговаривается для определённых действий и эффектов. Большинство нарекается именами, как и живые люди. Раскрывать их имена и свойства категорически запрещено. Магия – это таинство, которое любит тишину.

При выборе себе амулета следует руководствоваться собственными ощущениями и позывами. Амулет превращается в продолжение (частичку) своего хозяина. Периодически с ним нужно выходить на связь и обязательно контактировать. Избегать посторонних тактильных влияний, иначе амулет может "застыть" и не оказывать должного эффекта. Ещё не рекомендую спать с амулетами, браслетами и кольцами-талисманами. Это материя, без которой рождается человек, и он не должен об этом забывать. Ночью амулеты, как правило, сбрасывают негатив в пространство и, если рядом их владелец – он от них не избавляется, а приумножает! Потеря амулета является знаком того, что человеку удалось избавиться от глобальных негативных событий. Утрата одного открывает врата другому.

Дмитрий Матвеев

Я не ношу талисманы, но храню очень много памятных вещей, которые связаны с самыми яркими моментами в моей жизни. Они дают мне больше тепла и хороших впечатлений.

Олег Шепс

У меня есть личные амулеты – как защитные, так и помогающие фокусировать свой энергетический посыл. А талисманы на удачу мне не нужны, моя удача всегда со мной.

Влад Череватый

Мой амулет – это сила погоста, которая меня подпитывает. Это некий сосуд, в который запечатана погостная земля с разных перекрёстков и кладбищ, на которых я работаю. Не важно, какое испытание, куда я еду и что делаю, – со мной всегда есть канал, который меня подпитывает. Он связан с кладбищем, и это вовсе не страшно. Моя сила в талисмане. Он помогает мне восполняться энергией, получать новые знания, лучше слушать и слышать своих помощников и взаимодействовать с миром мёртвых, а также воздействовать на людей.