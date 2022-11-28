Всегда быть рядом. Как турфирма с необычным названием покорила сердца жителей Алтая
Делимся очередным секретом успеха одного из победителей премии «Народный знак качества 2022»
Йети, бигфут, тибетский метох кангми, йерен или китайский дикарь, сасквоч, сисимит, энжей, авдошка, каптар, аламас, алмасты, голуб-яван, или австралийский йовиа, — как ни называй, это всё он один — мифический снежный человек. В некоторых культурах его боятся, но большинство уважают и надеются на помощь в диких местах. А в туризме снежный человек и вовсе стал одним из символов Горной Шории, куда входит и Алтайский край. Когда-то даже губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обещал миллион рублей за поимку снежного человека.
Тогда награда осталась неврученной. Но жители Алтайского края нашли своего, алтайского, йети. А в 2022-м отдали ему свои сердца. Встречайте — народный любимец в номинации «Турфирма года» премии «Народный знак качества-2022» туристическое агентство YETI.
Секрет успеха
Финалисты ещё одной номинации премии «Народный знак качества 2022» рассказали amic.ru, что помогло им получить такой объём народной поддержки. Секрет успеха, считают учредители фирмы Елена и Виталий Пятковы, в доброте, любви и эмоциях.
«У нас семейный бизнес. Возможно, именно это позволило создать сервис теплоты, которая привлекает туристов. Это, вероятно, и помогло нам победить в народном голосовании. Мы как тот самый снежный человек незаметны, но всегда рядом, где бы вы ни были. Поэтому даже слоган нашей компании звучит именно так», — рассказал amic.ru учредитель турфирмы YETI Виталий Пятков.
По мнению Пятковых, звание «Турфирма года» — это, прежде всего, высокий уровень сервиса компании и доверия со стороны клиентов, которого в YETI добивались с помощью усердной работы. Новый статус воодушевил всю команду и дал серьёзный заряд для дальнейшего развития компании.
«Мы работаем с эмоциями. Ведь когда человек планирует отпуск, он представляет, как всё будет происходить, соответственно, мы должны оправдать ожидания. Поэтому у нас просто нет выбора работать по-другому. Разрабатывая новые направления, мы всё тестируем на себе. Кто-то из наших сотрудников обязательно отправляется в новый тур перед его запуском, чтобы учесть все мелочи и создать волшебную атмосферу путешествия для наших клиентов», — добавила Елена Пяткова.
Чтобы победить, команда провела большую информационную работу: размещала информацию о своём участии в премии в соцсетях, обращалась за поддержкой к друзьям, клиентам. А многие и сами писали, что видели и проголосовали, рассказывают Пятковы.
Фото предоставлено Виталием Пятковым
Немного о победителе
Елена и Виталий Пятковы в туризме с 2007 года. Путешествовали, набирались опыта в других турфирмах и к 2015-му по совету друзей открыли своё агентство. Главным стимулом в развитии бизнеса семья считает эмоции и энергию от путешествий.
«Если тебе нравится то, что ты делаешь, то получается всегда даже лучше, чем ты планируешь. Когда сам рабочий процесс складывается в удовольствие, то энергетика распространяется на весь коллектив, это чувствует и этим заряжается клиент. Поэтому люди к нам возвращаются даже за самыми простыми услугами. Например, просто забронировать билеты», — поделилась Елена Пяткова.
Сейчас, говорит Елена, можно смело сказать, что бизнес оправдал ожидания. Но это не предел, впереди у компании покорение новых высот.
Туристическое агентство YETI предлагает зарубежные туры в Объединённые Арабские Эмираты, Турцию, Египет, Шри-Ланку, Таиланд, на Мальдивы и другие направления. Внутри России можно отправиться в Санкт-Петербург, Сочи, ту самую Горную Шорию, Горный Алтай, на Байкал и другие уголки нашей страны. В YETI вам подберут маршрут по индивидуальным параметрам, также есть возможность оформить поездку в кредит или рассрочку от банков-партнёров.
Фото предоставлено Виталием Пятковым
Напомним, премия «Народный знак качества 2022» — это проект портала amic.ru и радио Business FM Барнаул. В ней было 23 номинации, 18 победителей определили жители региона с помощью голосования, ещё одно — по максимальному количеству голосов среди всех, а в четырёх номинациях лучших выбирала экспертная комиссия. Всего в премии были заявлены более 600 компаний, за них проголосовало свыше 74 тысяч человек. Кроме турфирмы года определили лучшие медицинскую клинику, салон красоты, производителя продуктов питания, вуз и другие самые народные компании.