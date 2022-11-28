Всегда быть рядом. Как турфирма с необычным названием покорила сердца жителей Алтая

Йети, бигфут, тибетский метох кангми, йерен или китайский дикарь, сасквоч, сисимит, энжей, авдошка, каптар, аламас, алмасты, голуб-яван, или австралийский йовиа, — как ни называй, это всё он один — мифический снежный человек. В некоторых культурах его боятся, но большинство уважают и надеются на помощь в диких местах. А в туризме снежный человек и вовсе стал одним из символов Горной Шории, куда входит и Алтайский край. Когда-то даже губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обещал миллион рублей за поимку снежного человека.

Тогда награда осталась неврученной. Но жители Алтайского края нашли своего, алтайского, йети. А в 2022-м отдали ему свои сердца. Встречайте — народный любимец в номинации «Турфирма года» премии «Народный знак качества-2022» туристическое агентство YETI.

Секрет успеха

Финалисты ещё одной номинации премии «Народный знак качества 2022» рассказали amic.ru, что помогло им получить такой объём народной поддержки. Секрет успеха, считают учредители фирмы Елена и Виталий Пятковы, в доброте, любви и эмоциях.

«У нас семейный бизнес. Возможно, именно это позволило создать сервис теплоты, которая привлекает туристов. Это, вероятно, и помогло нам победить в народном голосовании. Мы как тот самый снежный человек незаметны, но всегда рядом, где бы вы ни были. Поэтому даже слоган нашей компании звучит именно так», — рассказал amic.ru учредитель турфирмы YETI Виталий Пятков.

По мнению Пятковых, звание «Турфирма года» — это, прежде всего, высокий уровень сервиса компании и доверия со стороны клиентов, которого в YETI добивались с помощью усердной работы. Новый статус воодушевил всю команду и дал серьёзный заряд для дальнейшего развития компании.

«Мы работаем с эмоциями. Ведь когда человек планирует отпуск, он представляет, как всё будет происходить, соответственно, мы должны оправдать ожидания. Поэтому у нас просто нет выбора работать по-другому. Разрабатывая новые направления, мы всё тестируем на себе. Кто-то из наших сотрудников обязательно отправляется в новый тур перед его запуском, чтобы учесть все мелочи и создать волшебную атмосферу путешествия для наших клиентов», — добавила Елена Пяткова.

Чтобы победить, команда провела большую информационную работу: размещала информацию о своём участии в премии в соцсетях, обращалась за поддержкой к друзьям, клиентам. А многие и сами писали, что видели и проголосовали, рассказывают Пятковы.

Фото предоставлено Виталием Пятковым

Немного о победителе

Елена и Виталий Пятковы в туризме с 2007 года. Путешествовали, набирались опыта в других турфирмах и к 2015-му по совету друзей открыли своё агентство. Главным стимулом в развитии бизнеса семья считает эмоции и энергию от путешествий.

«Если тебе нравится то, что ты делаешь, то получается всегда даже лучше, чем ты планируешь. Когда сам рабочий процесс складывается в удовольствие, то энергетика распространяется на весь коллектив, это чувствует и этим заряжается клиент. Поэтому люди к нам возвращаются даже за самыми простыми услугами. Например, просто забронировать билеты», — поделилась Елена Пяткова.

Сейчас, говорит Елена, можно смело сказать, что бизнес оправдал ожидания. Но это не предел, впереди у компании покорение новых высот.

Туристическое агентство YETI предлагает зарубежные туры в Объединённые Арабские Эмираты, Турцию, Египет, Шри-Ланку, Таиланд, на Мальдивы и другие направления. Внутри России можно отправиться в Санкт-Петербург, Сочи, ту самую Горную Шорию, Горный Алтай, на Байкал и другие уголки нашей страны. В YETI вам подберут маршрут по индивидуальным параметрам, также есть возможность оформить поездку в кредит или рассрочку от банков-партнёров.

Фото предоставлено Виталием Пятковым

Напомним, премия «Народный знак качества 2022» — это проект портала amic.ru и радио Business FM Барнаул. В ней было 23 номинации, 18 победителей определили жители региона с помощью голосования, ещё одно — по максимальному количеству голосов среди всех, а в четырёх номинациях лучших выбирала экспертная комиссия. Всего в премии были заявлены более 600 компаний, за них проголосовало свыше 74 тысяч человек. Кроме турфирмы года определили лучшие медицинскую клинику, салон красоты, производителя продуктов питания, вуз и другие самые народные компании.

Туристическое агентство YETI (ООО «Йети»)

Барнаул, пр. Красноармейский, д. 51а, ТОЦ «Гулливер Парк» (визит по предварительной записи)

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