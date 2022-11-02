Любая компания, даже маленькая, но, главное, горячо любимая клиентами, имеет все шансы на победу в премии «Народный знак качества». Вот уже два месяца жители нашего региона голосуют за лучшие кофейни, торговые центры, производителей продуктов питания.

Организаторы проекта — портал amic.ru и радио Business FM Барнаул — подвели промежуточные итоги. У нас более 20 номинаций, и в каждой есть явные лидеры. Впрочем, в некоторых с самого начала голосования и по сей день идёт ожесточённая борьба.

Среди всех участников активнее всего поддерживают туристическое агентство YETI, компания остаётся бессменным лидером. За неё проголосовало более 1,6 тыс. человек. На втором месте автосалон DAna motors, а это более 1,5 тыс. голосов. На третьем — турфирма «Команда Экс Про». Тройка лидеров сформировалась давно, а вот четвёртое место теперь занимает Алтайский государственный медицинский университет. Он обогнал своих ближайших конкурентов — Алтайский промышленно-экономический колледж и Алтайский государственный технический университет — более чем в два раза: 1,4 тыс. голосов против 660 и 607 соответственно. Замыкает пятёрку автосалон «Союз-авто».

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Если говорить о номинациях, то за звание стать лучшим рестораном Damiani (889 голосов) соперничает с «Сытым китом» (716 голосов), а лучшим фастфудом — «Империя восходящего солнца» (1430 голосов) с «Гриль № 1» (1264 голоса). Самым-самым автосервисом пытаются стать Avtoformula (1141 голос) и Makk (940 голосов). Руководитель Avtoformula Лидия Некрасова делится секретом такой поддержки.

«Автосервису больше 10 лет, у нас уже около 20 тысяч клиентов. Мы активно ведём соцсети, где рассказываем о голосовании и предлагаем поддержать нас. А в самом автосервисе для удобства есть QR-код со ссылкой на сайт для голосования. Я с большим уважением отношусь к премии. И надеюсь на нашу победу», — прокомментировала Лидия Некрасова.

В гонке торговых сетей пока лидирует «Светофор», за ним на 300 голосов отстаёт «Красное & Белое». А вот в номинации «Торговый центр года» лидер голосования на сегодняшний день Galaxy обогнала следующего за ней «Пионера» почти на тысячу голосов.

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Наименее активно голосуют за курорты и санатории. Сейчас там первое место занимает «Курорт Белокуриха» более чем с 200 голосами, следом за ним идёт санаторий «Россия», за который проголосовали 153 человека.

Подчеркнём, всё ещё может кардинально поменяться в любой из номинаций. Это зависит только от народного голосования. Чтобы повлиять на расклад и сменить лидера или, наоборот, ещё больше укрепить позиции своей компании, остаётся менее недели. Голосование завершится к концу воскресенья, 6 ноября. И победят реально те, кто наберёт наибольшее число голосов в своей номинации. И будут смело носить звания самой народной компании как минимум год, до следующей премии.

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