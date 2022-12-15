С Алтая с любовью. За что сразу пять алтайских стартапов получили народную премию

Казалось бы, что может быть общего между компанией, которая делает лежанки для собак, мастерской по ремонту велосипедов, поставщиком моющих средств, рекрутинговым агентством и спортивным залом. А общее есть — все они финалисты номинации «Мой бизнес» масштабной в Алтайском крае премии «Народный знак качества» в 2022 году. Её учредили портал amic.ru и радиостанция Business FM Барнаул.

Собачий стартап

«Мой бизнес» — это единственная более чем из двух десятков номинаций, где выбрали сразу несколько лучших из лучших. Звание победителя и статуэтку со сцены во время торжественного награждения 16 ноября получил только один, но организаторы приняли решение отметить ещё несколько компаний.

Этот один — основатель молодой и амбициозной компании «Сибирский хвост» Дмитрий Павлов. Они с женой начинали буквально с малого — своими руками делали лежанки и другие собачьи товары для своего пса Банана. Получалось круто. Сначала одни друзья попросили для своего питомца что-то такое, потом другие. И пошло-поехало. За неполные три года «Сибирский хвост» продал уже более 2,7 тыс. товаров по всей России и в других странах мира. Подробнее о том, как хобби стало бизнесом, читайте в материале «Такой молодой, а уже лучший. Как выбирали победителя в номинации «Мой бизнес» премии «Народный знак качества».

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Такие разные и такие крутые

А вот и остальные четыре финалиста:

«ВелоДром22». Это сервисно-прокатный центр, который занимается ремонтом велосипедов, самокатов, мото-, бензо- и электротехники, средств реабилитации, детских колясок. Основатель и идейный вдохновитель компании — Сергей Валиев. В этом деле ему помогает супруга Татьяна Валиева. Студия HR-проектов «Штат-3». Это агентство по подбору и развитию персонала. Руководитель — Татьяна Кириленко. «Дворецкий». Компания, которая занимается поставкой моющих и чистящих средств, уборочного инвентаря, а также холодильников и мини-баров в рестораны, кафе, отели, предоставлением клининговых услуг. Директор — Татьяна Теслева. «Империя спорта». Фитнес-клуб. Руководитель — Олеся Кравченко.

Всех их экспертный совет оценил очень высоко. Каждый — реализует интересный и даже выдающийся стартап.

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Чинить нельзя покупать

Например, «ВелоДром22» оказывает очень нужную в век потребления и недолгой жизни техники услугу — зачем покупать новый велик, если можно починить старый. И дело не только в экономии, но и в более глобальной цели — сбережении ресурсов.

«Мы не просто ремонтируем, но и подсказываем, как улучшить работу. Например, подбираем потолще колёса для инвалидной коляски, чтобы было удобно передвигаться осенью и зимой», — рассказала супруга основателя компании Татьяна Валиева.

Кстати, также они занимаются прокатом. Многие барнаульцы и гости города помнят эти необычные тандемные велосипеды на набережной Оби.

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Чтобы было комфортно

Основатель компании «Штат-3» Татьяна Кириленко и её коллеги занимаются не просто подбором сотрудников, а экологичным хедхантингом.

«Мы подбираем специалистов под каждую конкретную компанию, а не просто предлагаем всех имеющихся кандидатов на нужную вакансию. Наша задача — помочь работодателю провести правильное собеседование, поскольку многие руководители, особенно небольших компаний, не знают всех тонкостей и подходов в рекрутинге. Сделать так, чтобы компания нашла того самого сотрудника. Но наша задача — сделать поиск работы комфортным и для соискателей, поэтому мы всегда даём им обратную связь, даже если кандидатура не подошла, и помогаем ему в поисках работы», — пояснила Татьяна Кириленко.

Для неё этот бизнес — не просто работа, это вклад в развитие кадровой культуры. Кстати, этим она занимается не только в «Штате-3». Татьяна Кириленко ведёт на радио Business FM Барнаул свою рубрику «Корпоративная среда» и «HR-дневник».

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Наше дело правое

А руководитель «Дворецкого» Татьяна Теслева отвечает за культуру чистоты.

«Бизнес пришёл не случайно — я люблю чистоту, красоту и гигиену. Начали относительно недавно, но уже развернулись. А всё потому, что мы гибкие, это нас отличает от крупных компаний, которые работают по громоздким стандартам. А мы видим, что ситуация поменялась, тут же переходим на российского производителя», — рассказала Татьяна.

Но главное в своей работе она называет не продажу банок с чистящими средствами. А советы, как ими правильно пользоваться.

«Бытовую химию продавать может любой, но попробуйте продать свою экспертность. Надо уметь правильно мыть и убирать, чтобы экономить и чтобы получалось хорошо. Мы продаём технологию, которую каждый раз подбираем под конкретного клиента. Это всегда индивидуальный и тонкий подход», — добавила девушка.

Фраза про развернулись не для красного словца. «Дворецкий» работает не только в Алтайском крае. Татьяна Теслева — соучредитель завода GreenLAB (производство профессиональной химии) в Санкт-Петербурге. Сейчас она и её коллеги запускают сеть компаний по всей России. Также недавно она открыла прачечную в Крыму, которая стирает вещи из лагеря «Артек». А скоро её компания будет отвечать за чистоту помещений Пенсионного фонда по всей стране. В планах открыть прачечные для военных и железнодорожников.

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Сапожник с сапогами

Олеся Кравченко открыла свой бизнес всего полтора года назад. Сейчас у неё два фитнес-клуба «Империя спорта»: в Барнауле и ЗАТО Сибирский. Готовится открыть третий — в новом здании на проспекте Комсомольском, рядом с парком «Изумрудный». Он будет под другим брендом и более масштабный. Подробности Олеся пока не раскрывает, но амбициозно говорит, что этот проект непременно станет центром притяжения.

Несмотря на разные сегменты клубов, принцип ведения бизнеса у Олеси остаётся один — она подходит к работе не как эксперт в сфере фитнеса, а как клиент. У неё нет управленческого диплома, она ни дня не работала тренером. Работник сферы культуры в прошлом, юрист по образованию — девушка абсолютно уверена, что не обязательно знать эту «фитнес-кухню» изнутри, чтобы привести компанию к успеху. Её бизнес — это не про работу, это про хобби, про любовь и про мечту.

«Я просто человек, который любит фитнес. И смотрю на всё глазами обычного клиента: какое расположение тренажёров было бы удобно именно ему, как должен работать сервис, чтобы он был полезным и максимально комфортным. Поэтому я почти живу в клубах, сама часто встаю на ресепшен, чтобы видеть изнутри, как всё работает. И многие клиенты говорят, что приходят к нам именно из-за этого, они чувствуют, что я и вся моя команда делаем своё дело с душой и любовью», — поделилась секретом успеха Олеся Кравченко.

По такому же принципу она подбирает сотрудников: «Плох тот руководитель, который не мечтает о звёздной команде, но звезда не всегда должна быть опытной и суперпрофессиональной. Бывают исключительные случаи, когда на собеседовании достаточно горящих глаз».

Ещё один принцип работы — самой заниматься фитнесом и хорошо выглядеть. Не может быть сапожник без сапог, уверена бизнес-леди.

«Империя спорта» — социально ответственный бизнес. Вместе с командой Олеся Кравченко проводит благотворительные проекты для детей из детских домов, детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, поддерживает студенческие проекты.

А всё потому, что спорт должен быть доступен каждому, уверена девушка.

Стартапы всякие нужны, стартапы всякие важны

Всего в номинации было заявлено 30 компаний. Условия первого отборочного этапа простые: участвовать могли любые юридически оформленные компании, зарегистрированные не более трёх лет назад на территории Алтайского края, а также любые стартапы, предприниматели, специалисты, которые также оформлены не позднее, чем три года назад, даже если без оформления они работали больше. Все, кто соответствовал этим критериям и подал заявку, — попали в номинацию.

Но дальше отбирали уже эксперты. И это ещё одно отличие от остальных номинаций, где победителей определяли исключительно через народное голосование.

Эксперты в номинации «Мой бизнес» — люди, имеющие к малому и среднему предпринимательству близкое отношение. Это глава Фонда МСП Антон Слободчиков, начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев, главный редактор Business FM Галина Юмашева, предприниматели Евгения Буглакова («Клуб читающих бизнесменов») и Владислав Быков (основатель федеральной сети кофе-баров Coffee Bul).

Участники подготовили видеовизитки, где рассказали о своём деле.

«И вот здесь простор для фантазии был широкий. Члены экспертной комиссии оценивали, насколько каждый бизнес интересен, самобытен, масштабируем. Почему именно — „мой бизнес“. Выбрать одну компанию было нелегко, у экспертов были разные мнения, и претенденты были очень достойные, поэтому у нас сразу пять финалистов», — пояснила руководитель проекта «Народный знак качества» Татьяна Бондарева.

Главная задача всей премии «Народный знак качества» — поддержать алтайские компании. Главная задача «Моего бизнеса» — поддержать небольшие компании, которые пока не могут тягаться с тяжеловесами предпринимательства. Поэтому для них выделили отдельную номинацию. И в следующему году победить может именно ваш стартап.