Реальное отношение потребителей. Что дало алтайской промышленной компании участие в премии «Народный знак качества 2022»

Промышленники Алтайского края, как и многие другие компании из разных сфер бизнеса, активно боролись за победу в самом народном голосовании 2022 года — премии «Народный знак качества». И по версии жителей нашего региона лучшим производителем промышленных товаров стала компания «Металл Профиль». За них проголосовали почти тысяча человек.

Честно и открыто

По мнению коммерческого директора компании «Металл Профиль Алтай» Натальи Васильевой, такие «состязания» очень важны для бизнеса. Потому что это, прежде всего, возможность в открытом голосовании самому потребителю выразить своё отношение к тому или иному бренду.

«Сейчас, когда много различных голосований, это прозрачная и понятная с точки зрения правил голосования премия. Нас очень порадовало, что были видны результаты голосования, можно было отследить, насколько корректно оно проходит. Плюс, чтобы исключить накрутку, была регистрация через соцсети. Я считаю, что организация премии была на высшем уровне», — отметила Наталья Васильева.

Компания «Металл Профиль» регулярно оценивает свою долю на рынке Алтайского края, рассказала Васильева. Поэтому, пожалуй, самой главной целью участия в премии для предприятия было понять, что думает потребитель. Хотя эффект соревнования всё же сыграл свою роль. Коллектив предприятия активно голосовал, сотрудники рассказывали о премии клиентам и партнёрам. Многие голосовали сами, узнав о премии из СМИ. Поэтому звание лучших «Металл Профиль» подтвердил благодаря безупречной репутации и широкой узнаваемости не только в Алтайском крае, но и за его пределами, уверены в компании.

«Лично для меня было очень ценно, что большинство наших розничных клиентов за нас проголосовали. У компании не такая тесная связь с этой категорией покупателей, как, например, с нашими оптовыми покупателями или дилерами, которые с нами постоянно на связи. Человек в принципе мог купить, допустим, крышу и забыть. Но было наоборот, клиенты отписывались, что проголосовали. А потом, когда мы уже победили, писали и поздравляли нас. Говорили, что это заслуженная победа. Думаю, здесь они сыграли решающую роль», — добавила она.

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Большая ответственность

Премия — это не только оценка уже проделанной работы, это и высокая планка на будущее, считает Наталья Васильева. Компании, удостоенные этого звания, просто обязаны оправдать возложенное на них доверие.

«То, что мы победили, — это приятно, это отражает реальное отношение потребителя. Но помимо всего прочего для нас это колоссальнейшая ответственность. Потому что это звание нужно поддерживать и продолжать внедрять инновации в сервисе и в бизнес-процессах», — подчеркнула Васильева.

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Напомним, премия «Народный знак качества 2022» — это проект портала amic.ru и радио Business FM Барнаул. 18 победителей определили жители региона с помощью голосования, ещё одно — по максимальному количеству голосов среди всех, а в четырёх номинациях лучших выбирала экспертная комиссия. Всего в премии были заявлены более 600 компаний, за них проголосовало свыше 74 тысяч человек. Кроме лучшего застройщика этого года жители региона определили лучшие медицинскую клинику, салон красоты, производителя продуктов питания, вуз и другие самые народные компании.