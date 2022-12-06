Шанс новичкам и стимул для крупного бизнеса. Чем помогла премия «Народный знак качества 2022» участникам и победителям
Победитель в номинации «Медицинская клиника года» рассказал о плюсах участия в премии
Премия «Народный знак качества 2022» завершилась две недели назад, а бонусы от участия в ней продолжают преследовать наших героев до сих пор. Кто-то таким образом анализировал лояльность к компании рядового потребителя, кто-то, наоборот, оценивал конкурентов, кому-то было важно активизировать и сплотить коллектив. Пожалуй, каждый из участников нашёл для себя то самое нужное, чего не хватало именно его компании. Так, например, генеральный директор сети клиник «Здоровое поколение» Владимир Николаев считает, что подобные мероприятия дают шанс новичкам и «будят» слегка забронзовевших лидеров рынка.
«Безусловно, подобные конкурсы помогают проявлять новых игроков рынка, новых звёздочек, совсем юные компании. Участие в таких событиях стимулирует коллектив этих компаний к ещё более сплочённой эффективной работе. А тем, кто уже давно на рынке, это может дать стимул и идеи для запуска новых проектов, чтобы оставаться на вершине», — сказал Владимир Николаев.
«Здоровое поколение» победило в номинации «Медицинская клиника года» в первую очередь за счёт высокой экспертности своих специалистов, клиентоориентированного подхода и высокого уровня цифровизации, уверен Владимир Николаев. У клиники есть мобильное приложение, современный сайт с возможностью онлайн-записи и оплаты услуг. К тому же с сентября клиника запустила собственный проект по телемедицине, поэтому теперь помощью специалистов учреждения могут воспользоваться не только барнаульцы, но и жители всего Алтайского края.
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«Мы стараемся работать так, чтобы наши пациенты были здоровы, это самое главное. В том числе немалая часть усилий наших специалистов направлена на профилактику. За плечами компании почти 15 лет добросовестной, местами даже самоотверженной работы всего персонала. Именно эта слаженная работа на протяжении долгосрочного периода и дала тот результат, который высоко оценивают люди. Но подчёркиваю, это достижение всей слаженной команды нашей большой сети клиник «Здоровое поколение», — сказал Владимир Николаев.
В номинации «Медицинская клиника года» помимо «Здорового поколения» за победу боролись консультативно-диагностические центры «Детское и взрослое здоровье», «Добрый доктор» и «Малыш», медицинские центры River, «Астра», «Мать и дитя», «Территория здоровья», сеть клиник «РЖД-Медицина» и Центр современной медицины Белокурихи.