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Комментарии в эфире
Похоже,мост не построят
В Барнауле начали проверку грунта на прочность в месте реконструкции моста на Новом рынке
05 января 2023, 13:33
Не в 3D, в обычном формате, фильм не впечатлил. Да и в 3D думаю не понравится. Повтор первого Аватара во многом. И спецэффекты скучные.
Блокбастер «Аватар 2» покажут в барнаульских кинотеатрах сети «Киномир»
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Алтай
Барнаул
Бийск
Рубцовск
Инфографика
Фоторепортажи
Спецпроекты
Один на один
Народный знак качества
Анонс коммерческий
Комментарии в эфире