10 фактов лидерства: АлтГУ рассказал об итогах приемной кампании-2022

АлтГУ уже зачислил более 1500 абитуриентов на бюджет по программам бакалавриата, специалитета на очную форму обучения. Приемная комиссия объявила о полном закрытии контрольных цифр приема по этим направлениям. При этом набор продолжается — в АлтГУ ожидают зачисление абитуриентов в магистратуру и аспирантуру, а также на бакалавриат и специалитет очной, очно-заочной и заочной формы обучения.

В вузе рассказали о 10 своих достижениях по итогам «приемки» 2022 года.

1. Всего в университете в этом году предусмотрено 2929 бюджетных мест по разным уровням подготовки, что на 10% больше, чем в приемной кампании 2021 года. АлтГУ предоставил максимальное количество мест среди вузов региона. Лидером стал Институт гуманитарных наук — 691 по разным направлениям подготовки.

2. В ходе приемной кампании 2022 года в классический вуз подали документы свыше 10 тысяч человек на более чем 300 образовательных программ. Самым популярным среди абитуриентов стал Институт гуманитарных наук.

3. АлтГУ набрал рекордное количество поступивших в вуз олимпиадников — 28 человек. Это на 20% больше, чем в прошлом году. По этому показателю вуз также лидирует в Алтайском крае и входит в первую пятерку в СФО. С 1 сентября студенты-олимпиадники, поступившие в опорный вуз региона, будут получать стипендию до 35 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба АлтГУ

4. Перед первокурсниками открываются большие перспективы. Например, пять студентов АлтГУ в этом году стали единственными в Алтайском крае обладателями стипендий президента России.

5. АлтГУ все чаще выбирают иностранцы — более 800 граждан других государств подали оригиналы документов и согласия на зачисление в вуз. Таким образом в АлтГУ ежегодно учатся представители более 20 стран: Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Узбекистан, Китая, Германия, Азербайджан, Вьетнам, Нигерия, страны Прибалтики и других.

Фото: пресс-служба АлтГУ

6. Более 1500 абитуриентов из различных субъектов РФ предпочли АлтГУ. 1 сентября в Барнаул приедут учиться студенты из Кемеровской области, Новосибирской области, Красноярского края, Кировской области, Московской области, Республик Алтай, Тыва, Бурятия, Саха (Якутия), Хакасия, Ханты-Мансийского Автономного округа и др. Таким образом в классическом вузе будут учиться студенты из 72 регионов России.

7. Самыми популярными направлениями в 2022 в АлтГУ стали: «Информационная безопасность», «Прикладная информатика», «Реклама и связи с общественностью», «Медиакоммуникации», «Юриспруденция», «Лингвистика», «Экономика», «Менеджмент», «Фармация», «Биотехнология».

8. Среди абитуриентов целевого набора самыми популярными стали пять институтов опорного вуза: Институт гуманитарных наук, Юридический институт, Институт географии, Международный институт экономики, менеджмента и информационных систем, Институт цифровых технологий, электроники и физики.

9. АлтГУ в 2022 году стал единственным за Уралом вузом, который начал готовить специалистов в области биофармакологии.

10. Алтайский государственный университет получил право реализовывать ряд программ дополнительного профессионального образования по стандартам «Ворлдскиллс Россия» в результате конкурсного отбора в апреле 2022 года. Набор откроют такие программы Ворлдскиллс, как: «администрирование отеля», «банковское дело», «бухгалтерский учет», «социальная работа», «туризм» и «графический дизайн». Это программы повышения квалификации в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».

Напомним, АлтГУ — единственный вуз края, вошедший в программу стратегического лидерства «Приоритет-2030».