13 барнаульцев получили 100 баллов за ЕГЭ по русскому языку

13 барнаульских школьников из 12 школ получили 100 баллов из 100 возможных за ЕГЭ по русскому языку. Об этом сообщили в мэрии.

«Два стобалльника — из барнаульской школы № 22, по одному — в школах № 124, 3, 42, 5, 114, 101, 123, 45, 27, 59 и лицее „Сигма“», — перечислили в горадминистрации.

На сегодня выпускники уже сдали экзамены по литературе, химии, географии, русскому языку, математике базового и профильного уровня, физике, истории, обществознанию, иностранным языкам (письменно) и биологии.

Впереди у них устный экзамен по иностранным языкам и информатике в компьютерной форме.

Ранее сообщалось, что два алтайских вуза вошли в сотню лучших в России.