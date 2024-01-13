Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Сибири

Одного из раненых госпитализировали

13 января 2024, 15:30, ИА Амител

Фото: t.me/mvd_24

Семь человек пострадали в ДТП с автобусом ПАЗ и автомобилем ВАЗ-2110 в городе Зеленогорске Красноярского края. Об этом сообщили в МВД региона.

Авария случилась вечером 12 января на регулируемом перекрестке улиц Октябрьской и Первостроителей. Предварительно, шофер автобуса при повороте не уступил дорогу легковушке, в результате чего произошло столкновение.

"В легковом автомобиле пострадали четыре человека, а в автобусе – еще трое. Всем пострадавшим оказали первую помощь, один пассажир "Жигулей" госпитализирован", – отметили в полиции.

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