25 веков назад. На Алтае нашли погребение знати с импортной мебелью и конями в золоте

Погребение IV-III веков до н.э. обнаружено возле села Чинета на берегу реки Ини. В кургане могильника Ханкаринский Дол найдены останки мужчины и подростка. Об этой находке написал в журнале «Археология, этнография и антропология Евразии» барнаульский учёный Пётр Дашковский из АлтГУ.

Могила ранее была сильно потревожена и разграблена, но в ней всё же остались интересные артефакты, позволяющие отнести находившихся в ней людей к так называемой пазырыкской культуре, к которой исследователи относят и знаменитую мумию «принцессы Укока».

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Захоронение мужчины и подростка сопровождали ритуально убитые семь жеребцов, их останки лежали вдоль северной стенки могильной ямы. В конце были железные и костяные предметы упряжи, с многочисленными остатками золотой фольги, которой оборачивалось снаряжение жеребцов.

Также в захоронении найдены фрагменты лаковой мебели и посуды, которую в то время пазырыкцы импортировали из древнего Китая. Неразграбленными остались миниатюрные бронзовые кинжалы в деревянных ножнах и чекан — это боевое оружие с основным ударным элементом в виде клюва и молоточка на обухе, нанизанном на короткое древко. Чеканами пазырыкцы пробивали доспехи и шлемы противника.

По этим артефактам учёный сделал вывод, что найденные останки принадлежат региональной элите кочевников Северо-Западного Алтая.