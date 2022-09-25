2ГИС удалили из App Store

Приложение карт 2ГИС исчезло из App Store. Причина удаления неизвестна, однако сервис принадлежит попавшему под санкции Сберу.

Команда сервиса прокомментировала ситуацию, отметив, что уже установленная на айфоны программа по-прежнему работает, а базы данных всех городов обновляются ежедневно.

Там подчеркнули, что уже ищут способ вернуть 2ГИС в магазин. Пока же пользователям айфонов посоветовали не удалять уже установленное приложение.

«Если удалили или если у вас новый айфон, воспользуйтесь веб-версией на сайте 2gis.ru — создайте иконку на главном экране. Так будет удобнее. В Google Play 2ГИС по-прежнему доступен для скачивания», — говорится в сообщении.

Ранее в этом году Сбер, Альфа-Банк и некоторые другие отечественные банки попали под санкции, после чего их приложения удалили из App Store. В августе сообщалось, что программы СБОЛ и «Прайм баланс Юником» — аналоги приложений Сбера и ВТБ — стали недоступны в App Store.