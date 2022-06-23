3,8 тысячи выпускников барнаульских школ получат аттестаты

3787 выпускникам 83 школ Барнаула вручат аттестаты 24 июня, сообщили в мэрии.

Из них 344 бывших школьника получат медали «За особые успехи в учении».

Все мероприятия пройдут на территории школ и учреждений культуры с соблюдением мер безопасности. Присутствовать на них смогут педагоги и родители выпускников.