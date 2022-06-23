3,8 тысячи выпускников барнаульских школ получат аттестаты
344 из них получат медаль «За особые успехи в учении»
23 июня 2022, 13:15, Никита Черников
3787 выпускникам 83 школ Барнаула вручат аттестаты 24 июня, сообщили в мэрии.
Из них 344 бывших школьника получат медали «За особые успехи в учении».
Все мероприятия пройдут на территории школ и учреждений культуры с соблюдением мер безопасности. Присутствовать на них смогут педагоги и родители выпускников.
«Как и в прошлом году, массовых мероприятий в школах не планируется», — сказано в пресс-релизе.
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