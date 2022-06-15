40 школ в Алтайском крае капитально отремонтируют и модернизируют

В Алтайском крае в сорока образовательных организациях начали капитальный ремонт. Об этом сообщила временно исполняющая обязанности министра образования и науки Алтайского края Светлана Говорухина в ходе рабочего совещания.

Она отметила, что работы проводятся в рамках программы «Модернизация школьных систем образования», которую реализует Министерство просвещения России.

При этом Светлана Говорухина рассказала, что этот проект подразумевает не только ремонт, но в целом масштабное развитие школ. В том числе — закупку нового оборудования и повышение квалификации учителей. Всё для того, чтобы создать в школах комфортную и современную образовательную среду.

А работы кто-то контролирует?

Контроль за реализацией программы обеспечат краевые депутаты и надзорные органы. Помимо этого, работы по обновлению школ будет контролировать и общественность, в том числе родители школьников и учителя. По словам Светланы Говорухиной, как раз сейчас создаётся региональный штаб общественного родительского контроля, в который войдут граждане, заинтересованные в независимой оценке реализации мероприятий программы. Туда планируют привлечь педагогов, родителей детей, а также представителей общественных организаций и депутатов. Кроме того, в муниципалитетах назначены ответственные лица. А так как край большой и некоторые территории значительно удалены друг от друга, власти решили привлечь к мероприятиям контроля представителей отделения Союза женщин России.

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А кто ведёт ремонтные работы в школах?

Подрядные организации. Но помимо них к работам привлекают и учащихся профессиональных образовательных организаций, сообщили в Министерстве образования и науки Алтайского края. Студенты трудятся в рамках учебной и производственной практики.

Например, строительный отряд Алтайского архитектурно-строительного техникума помогает капитально отремонтировать школу № 38 Барнаула, сообщила Говорухина.

Какое обновление ждёт школы помимо ремонта?

В ряде образовательных организаций планируется создать центры детских инициатив. В Барнауле в эту программу вошли семь школ: № 63, 50, 99, 75, 38, 110 и лицей № 130.

Так, исполняющая обязанности директора школы № 50 Анжелика Аржанова сообщила, что на базе учебного заведения планируют развивать проект «Большая перемена», спортивного клуба по туризму «Экстрим», детского самоуправления и волонтёрского движения.

Фото: пресс-центр администрации Барнаула

По мнению авторов проекта, центры детских инициатив способствуют развитию у школьников креативного мышления, их самореализации, профориентации и социализации.

Планируется также усилить и антитеррористическую защищённость образовательных учреждений. Эти работы проводятся в рамках софинансирования, и край уже выделил на это 70 миллионов рублей.

20 муниципалитетов уже получили методические рекомендации с таблицей потребности в финансовом обеспечении на антитеррористическую защищённость.

Что за программа, по которой модернизируют школы?

Программа «Модернизация школьных систем образования» была создана по поручению президента России Владимира Путина.

Сколько школ отремонтируют в Алтайском крае по программе?

В 2022 году Алтайский край стал одним из 12 регионов, где отремонтируют наибольшее количество школ.

Всего в этом году планируется отремонтировать семь школ в Барнауле, одну — в Бийске, одну — в Славгороде и 24 — в сёлах Алтайского края.

В 2023 году в планах капитально обновить ещё 10 сельских школ.

Фото: educaltai.ru

Сколько денег на это потратят?

Программа действует в рамках софинансирования. Из федерального бюджета на капитальный ремонт 43 школ Алтайского края поступило почти 2 миллиарда рублей, из регионального — более 660 миллионов рублей. Эти деньги выделены по краевой адресной инвестиционной программе на капитальный ремонт образовательных организаций.

Сколько всего школ хотят отремонтировать в этом году?

Как сообщает Министерство образования Алтайского края, всего в 2022 году в регионе проведут капитальный ремонт 67 школ, а также отремонтируют три детских сада.

В рамках национального проекта «Образование» будут отремонтированы восемь школьных спортивных залов в Бийском, Красногорском, Кулундинском, Кытмановском, Павловском, Первомайском, Петропавловском и Третьяковском районах.

Кроме того, в регионе ведётся строительство 10 школ в Родинском, Немецком, Первомайском, Тальменском, Троицком, Тюменцевском районах, а также в городах Барнаул, Новоалтайск и строительство семи детских садов в Барнауле, Бийске, Белокурихе, Рубцовске, Павловском, Первомайском и Целинном районе.