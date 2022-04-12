Первый покоритель космоса. Архивные фотографии Юрия Гагарина
После исторического полёта Гагарин стал знаковым героем мировой культуры
12 апреля 2022, 08:52, Екатерина Смолихина
12 апреля 1961 года Юрий Гагарин со словами «поехали» отправился в первый космический полёт. Событие стало началом новой эры в развитии всего человечества. Полёт Юрия Гагарина вызвал большой интерес во всём мире, а сам космонавт превратился в мировую знаменитость. Новорождённых мальчиков в СССР стали чаще называть Юрами, и не нашлось бы, наверное, ни одного человека на всей планете, который бы не захотел пожать руку первому космонавту.
Комментарии
Новости партнеров