Первый покоритель космоса. Архивные фотографии Юрия Гагарина

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин со словами «поехали» отправился в первый космический полёт. Событие стало началом новой эры в развитии всего человечества. Полёт Юрия Гагарина вызвал большой интерес во всём мире, а сам космонавт превратился в мировую знаменитость. Новорождённых мальчиков в СССР стали чаще называть Юрами, и не нашлось бы, наверное, ни одного человека на всей планете, который бы не захотел пожать руку первому космонавту.

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Общество Тайна гибели Гагарина: что известно через 51 год после смерти космонавта №1