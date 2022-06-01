82 детских дневных лагеря открылись в Барнауле
В них отдохнут около 20 тысяч юных горожан
1 июня 2022, 11:45, Никита Черников
В Барнауле 1 июня открылись 82 пришкольных дневных лагеря. Этим летом в них отдохнут около 20 тысяч юных горожан, сообщили в мэрии.
Для детей в лагерях предусмотрено двухразовое питание.
Заняты школьники с утра до обеда. Начинают день с зарядки и танцев, а затем участвуют в различных мероприятиях: походах в театры, кинотеатры, музеи, бассейны. Выступают для ребят и аниматоры.
Большое внимание педагоги также уделят вопросам безопасности, о правилах которой расскажут ребятам.
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