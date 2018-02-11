Аграрному Алтаю на заметку: коровы делятся на оптимистов и пессимистов

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Зоологи из Канады предлагают делить коров на оптимистов и пессимистов – ученые уверены, что знания об индивидуальных особенностях животных позволят обеспечить им самый лучший уход, сообщает "ВладТайм" со ссылкой на Scientific Reports.

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Авторы исследования пришли к выводу, что в стрессовых ситуациях коровы ведут себя по-разному. Одни животные постоянно выражают недоверие по любому поводу, а другие, напротив, максимально любознательны.

Ученые провели эксперимент с участием 22 телят. Каждое животное помещали в специальный загон, в стене которого находилось пять окон, расположенных на одной линии.

В левом отверстии была поставлена бутылка с молоком, а в правом - пустая емкость и устройство, резко выпускающее воздух и отпугивающее телят.

В итоге все животные по-разному реагировали на исход своего выбора. При этом в течение трех недель с начала эксперимента их поведение оставалось неизменным. Это натолкнуло зоологов на мысль, что пессимизм и оптимизм - это строго индивидуальная черта, а не результат временных настроений и эмоций.