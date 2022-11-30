Альфа-Банк выплатит лучшим российским студентам 9 млн рублей

Открыт приём заявок на участие в проекте Альфа-Шанс — стипендиальной программе Альфа-Банка. 30 лучших российских студентов получат по 300 тыс. рублей на реализацию проектов.

«У нас много талантливых студентов, которые могут изменить мир. Мы выбираем лучших и помогаем им максимально реализовать свои способности, используя шанс быть услышанными», — рассказал генеральный директор благотворительного фонда Альфа-Шанс Алексей Гиязов.

Деньги можно потратить на всё, что нужно для развития: оплатить стажировку, купить технику, реализовать собственный проект или отправиться в путешествие. А ещё лауреаты программы смогут пройти обучение на базе корпоративного университета Альфа-Банка, принять участие в семинарах и тренингах по развитию soft skills.

Подать заявку может студент 3-4 курса любого российского вуза. Для этого необходимо заполнить онлайн-заявку на сайте проекта. Отметим, что в Алтайском крае партнёром банка выступает АлтГУ, поэтому два лучших студента этого вуза гарантированно получат премию.

Итоги конкурса подведут в апреле 2023 года. Победителей выберут эксперты из Альфа-Банка, крупнейших университетов и ведущих компаний.

Напомним, программа Альфа-Шанс действует уже 27 лет, и за это время стала стартом успешной карьеры более чем для тысячи студентов. Выпускники добились больших результатов в IT, математике, физике, химии, юриспруденции, биологии, медицине, психологии, политологии, коммуникациях и даже космонавтике.

АО «Альфа-Банк»