Алтайская учёная рассказала, что случится с человеком, если в него попадёт молния

Попадание молнии в человека чревато неизбежными критическими последствиями для его здоровья, но при правильной подготовке трагедии можно избежать. Об этом «КП-Барнаул» рассказала доцент кафедры общей и экспериментальной физики АлтГУ Татьяна Андрухова.

По словам учёной, в случае попадания молнии на коже человека остаётся характерный рисунок. Такая электротравма приводит к аритмии и неврологическим нарушениям, также возможны разрывы внутренних органов, потеря зрения и слуха. Ухудшить ситуацию могут металлические предметы на теле, которые из-за молнии могут расплавиться или вовсе испариться.

Андрухова добавила, что пострадать от тока человек может даже в том случае, если проходит вблизи дерева, опоры ЛЭП или другого предмета, куда ударила молния. Такие ситуации встречаются даже чаще, чем прямые попадания разряда в тело. В подобных случаях ток растекается по земле, проходит через ноги человека и замыкается снова в землю. При этом чем шире шаг, тем больше тока проходит через тело.

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Специалист также рассказала изданию, как уберечься от молнии:

• не прятаться в грозу под деревьями и не стоять под опорами ЛЭП;

•убрать от себя металлические и электронные предметы, а также не ездить в непогоду на электросамокате;

• при поездке на машине закрыть окна и опустить антенну;

• при нахождении на открытой местности во время грозы сесть на корточки, обхватить колени руками и пригнуть голову;

• если рядом ударила молния, нужно отойти как можно дальше мелкими шажками и прыжками, соединив ноги.

Ранее в Алтайском крае молния убила сразу двух коров. Происшествие случилось на пастбище возле села Усть-Таловка Курьинского района.