Алтайские инженеры будут спасать рыб от кислородного голодания при помощи ветровых установок

Инженеры из Алтайского края разработали энергосберегающие ветровые установки, которые помогут рыбам не умирать от недостатка кислорода под замёрзшим зимой льдом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное Министерство природных ресурсов и экологии. Аэраторы помогут разводить виды рыб, чувствительных к недостатку кислорода, — окуня, щуки, сазана, карпа, а также раков.

По словам начальника отдела водных биологических ресурсов ведомства Сергея Дегтяря, частые смерти рыб зимой из-за недостатка кислорода подо льдом — главный сдерживающий фактор в развитии рыбохозяйства. Инженеры начали эксперименты по созданию аэрационных установок на основе ветра четыре года назад. Опыты показали, что ветровые аэраторы способны за три часа открыть ото льда участок воды до 100 кв. м. Это поможет на всю зиму обеспечить кислородом зимовальную яму.

Отмечается, что иначе проблему решить не получалось: населённые пункты находятся далеко от озёр, поэтому электричеством обеспечить аэрацию невозможно, а бензиновые генераторы стоят слишком дорого. Разработанный алтайскими инженерами аэратор работает от ветра и оснащён поплавками, поэтому его ещё осенью можно установить на пока не замёрзшую воду.

По предварительным данным, устройство будет стоить более 100 тыс. рублей, а окупится в первый год использования.