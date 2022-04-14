Алтайские школьники стали призерами Всероссийской олимпиады по истории

Всероссийская олимпиада школьников по истории прошла в Казани с 28 марта по 3 апреля 2022 года. Алтайский край представляли ученик 8 класса гимназии № 42 Кирилл Ипполитов и ученица 10 класса школы № 128 Мария Сизикова. Оба школьника стали призёрами. Кирилл также получил диплом в номинации «Надежда олимпиады».

Оба участника занимались подготовкой к олимпиаде в центре развития «Грани». Кирилл Ипполитов участвовал в олимпиаде вместе с девятиклассниками, несмотря на то, что учится только в восьмом.

«Мы хотели попасть на заключительный этап олимпиады, чтобы своими глазами увидеть, как он проходит. Это был наш план-минимум на олимпиаду 2022 года. Призёрство оказалось приятным бонусом. Теперь Кирилл получил право автоматического участия в финале олимпиады в следующем году, и он обязательно им воспользуется», — рассказала преподаватель центра «Грани» Елена Никитенко.

Мария Сизикова начала ходить на занятия в «Грани» с начала текущего учебного года. По словам Елены Никитенко, она — настоящая труженица. Вместе с педагогом они оттачивали её мастерство, готовясь к таким испытаниям, как эссе, проект и устный тур.

Призёры получили возможность поступить в любой российский вуз без вступительных экзаменов на направления, соответствующие профилю олимпиады.

Всероссийская олимпиада школьников по истории проводится в России с 2000 года. В 2022 году в ней приняли участие 295 учащихся из 81 региона России. Состязания включали несколько этапов: написание исторического эссе, выполнение проекта по историческим источникам, тестовые задания и устный тур, на котором школьники выступали с докладом и участвовали в дискуссии.

Добавим, что «Грани» — это центр развития для детей школьного и дошкольного возраста. Слоган «Открой свои грани» иллюстрирует главную задачу педагогов центра: помочь ребёнку найти своё направление интеллектуального развития, создать условия для раскрытия его потенциала и достичь максимального результата.