Алтайские студенты на занятиях шьют экипировку для участников спецоперации
Учащиеся отшивают балаклавы и пятиточечники
19 октября 2022, 15:05, Никита Черников
Учащиеся Горно-Алтайского государственного политехнического колледжа имени Гнездилова шьют снаряжение для участников СВО, рассказала директор заведения Елена Басаргина, сообщили в мэрии.
В рамках учебной практики студенты третьего курса специальности «Конструирование и моделирование швейных изделий» отшивают балаклавы и пятиточечники.
В планах также пошив маскхалатов и дождевиков.
По словам Басаргиной, с предложением оказать содействие в изготовлении снаряжения в колледж обратились представители регионального отделения РСПП и «Ветераны боевых действий».
Ранее военный комиссар Республики Алтай Олег Денисенко опроверг фейк о необходимости мобилизованным покупать себе обмундирование.
Куда могут обратиться за помощью члены семей мобилизованных в Барнауле. Инфографика
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