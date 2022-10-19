Алтайские студенты на занятиях шьют экипировку для участников спецоперации

Учащиеся Горно-Алтайского государственного политехнического колледжа имени Гнездилова шьют снаряжение для участников СВО, рассказала директор заведения Елена Басаргина, сообщили в мэрии.

В рамках учебной практики студенты третьего курса специальности «Конструирование и моделирование швейных изделий» отшивают балаклавы и пятиточечники.

В планах также пошив маскхалатов и дождевиков.

По словам Басаргиной, с предложением оказать содействие в изготовлении снаряжения в колледж обратились представители регионального отделения РСПП и «Ветераны боевых действий».

Ранее военный комиссар Республики Алтай Олег Денисенко опроверг фейк о необходимости мобилизованным покупать себе обмундирование.