Алтайские учёные разработали обогащённую витаминами шоколадную пасту

Учёные Алтайского государственного технического университета разработали обогащённую витаминами шоколадную пасту на основе подсолнечной муки. Исследования заняли около семи лет, сообщает сайт вуза.

Муку из подсолнечного жмыха термически обрабатывали для улучшения органолептических, физико-химических показателей и технических свойств. Учёные разработали несколько рецептов новой пасты, которая по сравнению с контрольным образцом содержала в пять раз больше белка и на 40% больше незаменимых аминокислот.

Также в продукте увеличилось содержание витаминов и минеральных веществ. Как отмечают эксперты, новый продукт компенсирует дефицит незаменимых макро- и микронутриентов. Оригинальность рецептов уже подтверждена патентом.