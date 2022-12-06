Алтайских школьников приглашают учиться в новый современный IT-колледж

В Барнауле работает филиал Московского международного колледжа цифровых технологий «Академия ТОР». Это международный проект, направленный на подготовку высококвалифицированных IT-специалистов по наиболее востребованным и перспективным направлениям.

Сейчас в академии открыт набор абитуриентов по направлениям:

— разработка программного обеспечения;

— компьютерная графика и дизайн.

В программе нет лишних предметов — только то, что пригодится для работы, учёбы или бизнеса. Создатели курса внимательно анализируют требования рынка труда и дают актуальные знания.

Обучение строится на практических задачах. Преподаватели — профессионалы из IT-индустрии: они передают свой опыт и учат тому, о чём не пишут в учебниках.

Выпускники получат:

— диплом государственного образца и профессиональные сертификаты от ведущих разработчиков ПО;

— возможность поступления без ОГЭ и ЕГЭ;

— стажировки и практику в крупных IT-компаниях;

— возможность зарабатывать во время обучения;

— обучение с использованием современных технологий;

— перспективу начать самостоятельную жизнь раньше сверстников;

— возможность поступить в вуз-партнёр на 2-й курс без сдачи ЕГЭ;

— персональное оснащённое компьютером место, вместо учебников — планшет;

— возможность обучения на базе 9 и 11 классов, для учащихся 8-11 классов — параллельно со школьным образованием;

— собственное портфолио, созданное во время обучения.

10 декабря в 11:00 в барнаульском филиале колледжа, расположенном на ул. Кирова, 51а, пройдёт день открытых дверей. Приглашают абитуриентов в возрасте от 15 до 18 лет, а также их родителей.

В программе:

— обзор перспективных профессий будущего;

— пять технологий, которые никогда не оставят вас без работы;

— восемь причин стать айтишником;

— семь важных показателей хорошего учебного заведения;

— секреты, как совмещать учёбу с работой;

— информация о том, какие перспективы открываются перед студентом IT-колледжа «Академия TOP»;

— ответ на вопрос, почему мы гарантируем трудоустройство каждого выпускника;

— выступления ведущих специалистов и партнеров академии из IT-сферы.

Зарегистрироваться на консультацию или мероприятие можно по телефону: +7 (3852) 72-14-10 или через форму на сайте.

Основная цель IT-колледжа «Академия TOP» — подготовить профессиональных ИТ-специалистов, которые будут соответствовать реальным требованиям рынка труда.

АКАДЕМИЯ ТОП АНО ДПО Обособленное подразделение