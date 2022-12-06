Алтайских школьников приглашают учиться в новый современный IT-колледж
День открытых дверей пройдёт 10 декабря в 11:00
В Барнауле работает филиал Московского международного колледжа цифровых технологий «Академия ТОР». Это международный проект, направленный на подготовку высококвалифицированных IT-специалистов по наиболее востребованным и перспективным направлениям.
Сейчас в академии открыт набор абитуриентов по направлениям:
— разработка программного обеспечения;
— компьютерная графика и дизайн.
В программе нет лишних предметов — только то, что пригодится для работы, учёбы или бизнеса. Создатели курса внимательно анализируют требования рынка труда и дают актуальные знания.
Обучение строится на практических задачах. Преподаватели — профессионалы из IT-индустрии: они передают свой опыт и учат тому, о чём не пишут в учебниках.
Выпускники получат:
— диплом государственного образца и профессиональные сертификаты от ведущих разработчиков ПО;
— возможность поступления без ОГЭ и ЕГЭ;
— стажировки и практику в крупных IT-компаниях;
— возможность зарабатывать во время обучения;
— обучение с использованием современных технологий;
— перспективу начать самостоятельную жизнь раньше сверстников;
— возможность поступить в вуз-партнёр на 2-й курс без сдачи ЕГЭ;
— персональное оснащённое компьютером место, вместо учебников — планшет;
— возможность обучения на базе 9 и 11 классов, для учащихся 8-11 классов — параллельно со школьным образованием;
— собственное портфолио, созданное во время обучения.
10 декабря в 11:00 в барнаульском филиале колледжа, расположенном на ул. Кирова, 51а, пройдёт день открытых дверей. Приглашают абитуриентов в возрасте от 15 до 18 лет, а также их родителей.
В программе:
— обзор перспективных профессий будущего;
— пять технологий, которые никогда не оставят вас без работы;
— восемь причин стать айтишником;
— семь важных показателей хорошего учебного заведения;
— секреты, как совмещать учёбу с работой;
— информация о том, какие перспективы открываются перед студентом IT-колледжа «Академия TOP»;
— ответ на вопрос, почему мы гарантируем трудоустройство каждого выпускника;
— выступления ведущих специалистов и партнеров академии из IT-сферы.
Зарегистрироваться на консультацию или мероприятие можно по телефону: +7 (3852) 72-14-10 или через форму на сайте.
Основная цель IT-колледжа «Академия TOP» — подготовить профессиональных ИТ-специалистов, которые будут соответствовать реальным требованиям рынка труда.
АКАДЕМИЯ ТОП АНО ДПО Обособленное подразделение