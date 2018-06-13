Алтайским педагогам, привлекаемым к организации ЕГЭ, увеличат зарплату

Фонд оплаты труда привлекаемых к организации ЕГЭ работников в Алтайском крае в 2018 году будет увеличен на 10%. Об этом сообщается на сайте Алтайской краевой организации общероссийского профсоюза образования. Отмечается, что при этом оплата отдельным категориям увеличена в разы.

В краевом профсоюзе напоминают, что в разных регионах компенсация за работу на ЕГЭ проводится по-разному.

В Алтайском крае еще в 2015 году было утверждено положение о порядке и размерах выплаты педагогическим работникам компенсации за работу по подготовке и проведению ЕГЭ. В документе расписана оплата всем категориям специалистов. Особо подчеркивается, что дополнительные обязанности по подготовке и проведению ОГЭ на педагогов возлагаются только с их письменного согласия и с соответствующей дополнительной оплатой труда. При этом за педагогом сохраняется заработная плата по основному месту работы.

В 2017 году краевой комитет общероссийского профсоюза образования обратился в Министерство образования и науки Алтайского края с просьбой рассмотреть возможность увеличения размера данных выплат. И вот решено, что фонд оплаты труда привлекаемых к организации ЕГЭ работников в 2018 году будет увеличен.

В профсоюзе также напоминают, что руководителям муниципальных органов управления образованием рекомендовано обеспечить оплату труда педагогов, участвующих в проведении ОГЭ, по аналогии с механизмом оплаты ЕГЭ. Этот вопрос взяло на контроль минобрнауки края.