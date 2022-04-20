В Алтайском госуниверситете стартовала профориентационная акция для школьников

19 апреля в АлтГУ началась акция «Бегу в АлтГУ», нацеленная на повышение познавательной и спортивной активности школьников Алтайского края. Детям предстоит выполнить несколько творческих заданий и при этом как можно больше двигаться — количество пройденных шагов станет одним из критериев оценки команды. К участию в акции приглашаются команды школ края в составе пяти обучающихся 8-11 классов и педагога.

Акция будет проводиться в двух форматах: дистанционный пройдет с 19 апреля по 6 мая, очный состоится 15 мая на лыжной базе АлтГУ. Команды могут зарегистрироваться на оба этапа или выбрать только один.

Командам, выбравшим дистанционный формат участия, предстоит выполнить три задания.

Первое — записать видеоролик с презентацией своей команды и размышлениями на тему «Студент на один день».

Второе задание — подготовить электронный «Календарь профессий», выбрав те, которые можно получить в Алтайском госуниверситете.

Третьим заданием будет проведение игрового классного часа «Поступай в АлтГУ» по готовому сценарию. Школьникам нужно выбрать двух ведущих, которые расскажут своим сверстникам об университете, направлениях подготовки, специальностях. Практической частью станет викторина, посвящённая профессиям АлтГУ.

Отчёты о выполненных заданиях и пройденных шагах участники будут размещать в сообществе «Школьник АлтГУ» в социальной сети «ВКонтакте».

15 мая на лыжной базе АлтГУ состоится очный этап акции. Это игра — путешествие по станциям. Команды получат маршрутные листы, зафиксируют данные своих шагомеров и отправятся по маршруту. На станциях их будут встречать волонтёры — представители разных институтов вуза. Он расскажут об обучении, студенческой администрации, общественной жизни, академической успеваемости, стипендии и других важных аспектах студенческой жизни. Школьники будут выполнять различные задания на познавательную и двигательную активность. За верные ответы команда получает дополнительные шаги.

Победит команда, у которой зафиксировано самое большое количество шагов. Все участники будут награждены дипломами, а победители получат памятные подарки — мерч с символикой Алтайского государственного университета.

Для участия в акции «Бегу в АлтГУ» необходимо:

подать заявку от образовательной организации на участие в акции в любом из выбранных форматов и направить согласия на обработку персональных данных ото всех членов команды;

вступить в сообщество «Школьник_АлтГУ» в социальной сети «ВКонтакте».

По организационным вопросам обращайтесь в управление по рекрутингу абитуриентов АлтГУ по телефону: +7 (3852) 298-195.